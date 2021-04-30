學童午膳食譜｜學校恢復半日課　媽媽公開一周快煮色香味俱全午餐

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

自從復活節假期後，全港幼稚園及中、小學放寬至最多三分二學生可回校上半日課，不少家長來要為小朋友安排放學後的午餐。全職媽媽Kanris除了有兒子小廚神Johnathan外，還有一個就讀中學的女兒，全家人的早午晚三餐都由她一手包辦，單是款式都令人頭痛，加上小朋友返學消耗大量體力，回家一定十分肚餓，所以Kanris就設計出快煮又美味的午餐，希望為一對子女打打氣。 (圖片由受訪者提供)

隨着天氣愈來愈熱，Kanris表示對於要自己親自接送放學的家長來說，要預備午餐的難度大增，她說：「因為之前天氣還沒有那麼熱，可以儲定食物再去接小朋友回家翻熱或者留埋尾個步驟就可以，但天氣熱就真的要放學踏入家門後，才可以開始煮。」

Kanris表示因為兩個小朋友都在不同時段放學，要她煮兩輪午餐及分兩次上菜絕對不易，所以為了等齊兩個小朋友放學一起吃的話，就更加需要準備快煮午餐。

她說:「雖然本身我們家住得很近兩個小朋友的學校，但因為現在中小學都集中在12點至1點30放學，所以全個九龍城、九龍塘區都會大塞車，無論你是坐校車、自己揸車、還是乘搭交通工具，都一定延誤，回到家中已經差不多三點，小朋友很易餓親。他們上了半天課一放學還要在外面食飯也很累，而且我也不想天天出街食，所以我寧願自己煮一些快捷、簡單、他們又喜歡的午餐。」

她特別為我們挑選5款不同款式午餐，目標是在20分鐘之內煮好，份量是她加上14歲大女及10歲兒子的三人份量，她建議媽媽可以在小朋友放學前預備材料，再出發接完放學回家，即可快速煮好，並極速「開餐」。

點圖即睇只需9分鐘製作時間-Day 1 日式牛丼:

+ 2 + 2 + 2

點圖即睇只需15分鐘製作時間-Day 2 方包Pizza:

點圖即睇只需18分鐘製作時間-Day 3 海鮮湯意粉:

點圖即睇只需12分鐘製作時間-Day 4麻醬拌烏冬:

點圖即睇只需7分鐘製作時間-Day 5豬頸肉炒飯:

+ 7 + 7 + 7

Kanris，育有中三囡囡和小五Jon仔。退休中學教師，全職媽咪及家校義工。曾任TF幼稚園家教會主席3年，現任KW小學家教會主席和TL中學家教會副主席。2019年建立以9歲兒子Jonathan的煮食片為主的「禧之小廚」，活躍於FB、IG、YouTube，2020年獲邀合著《熱搜Top 60人氣料理》一書。(圖片由受訪者提供)

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