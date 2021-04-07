為復課做準備│中醫教你5種兒童補腦食物 媽媽必煮3款聰明耳目食譜

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-07 18:21

教育局最新指引表示全港學校將於復活節假期後逐步增加面授課堂的時間，以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限，網課多時的小朋友終於可以返學，絕對是家長及學生的喜訊，為了可以精神奕奕上學去，註冊中醫師胡凱淋特別介紹5款對小朋友有補腦，有效聰明耳目的食材及3個食療給家長，讓大家可以趁復活節假期中進食，為復課做足準備。

我們不時會聽到有人說:「食蔥聰明啲！」、「想以形補形要食魚腦」但其實何為補腦？又有哪種食物可以起到「補腦」作用？胡凱淋中醫師說建議家長先要知中醫怎樣理解「腦」，她說：「腦為元神之府，中醫與現代醫學理解既有相通之處，我們腦部主管人體元神，我們思考、我們的智慧皆出自腦。腦為髓之海︰腎藏精，精生髓；腎主智，腎虛則智不足。所以中醫學認為腦部發展與我們的腎有關。」由此可見，想小朋友補腦得智慧，聰明耳目，家長要由補腎著手，以填益精髓。

點圖即睇胡醫師教你5種兒童補腦食物：

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另外，胡醫師建議家長除了可以讓小朋友吃食物的原味之外，也不妨將製作美味的食療，讓小朋友既可用補腎、補腦，增強集中心力，鉲可補益脾胃，改善易疲倦狀況。她說:「如果小孩在上課或考試之前，吃了一個豐富又有補腦功效的早餐，學習可以更集中；而不少家長也喜歡煲湯水，可以在食譜中加具有補肝腎、補腦、清肝明目的食材作配搭，為小朋友補眼提神作用，又可寧心安神，提高專注力。」

點圖即睇胡醫師教你製作3款補腦食療:

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以上資訊僅供參考，每人體質不同，有任何疑問請咨詢註冊中醫師。

香港註冊中醫師胡凱淋，亦是小兒推拿導、香港催眠輔導中心臨床催眠治療師、亞洲催眠治療及輔導協會情緒急救員及香港心理衛生會精神健康急救員。(照片由受訪者提供)

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