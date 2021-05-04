立夏廿四節氣｜中醫推介健脾消暑食材　按壓小朋友穴位不宜咁做

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-04 20:41

二十四的節氣立夏，標誌著夏天的到來，當太陽到達黃經45度時，便是夏天的開始。中醫媽媽謝嘉雯表示隨夏天溫度攀升，容易心火盛，令人身熱煩渴，家長需注意長夏多濕，容易因濕困脾土，引致胃腸不適。她特別建議家長在夏天準備三種瓜果和豆類煲湯食材，以作清心火、消暑熱的養生療效。

「立夏開始，心屬火，主夏。隨夏天溫度攀升，容易心火盛，令人身熱煩渴；火性炎上，易令人頭昏腦脹。而長夏多濕，又容易因濕困脾土， 引致胃腸不適。因此，夏天宜清心火、消暑熱、健脾胃、袪痰濕。」謝醫師說。

在夏天湯水方面，謝醫師特別建議家長必備三款瓜果和三種豆類煲湯食材，

點圖即看食材之養生療效:

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謝醫師表示由於立夏與春天最後一個節氣谷雨相交替，潮濕多雨的同時， 氣溫逐漸攀升，此時湯水宜健脾祛濕，加點消暑食材。

點圖即看「立夏」湯水:

淡菜是貽貝科動物的貝肉，也叫殼菜或青口。謝醫師說:「《本草拾遺》指其可『主虛羸勞損』。《隨息居飲食譜》提出淡菜能『補腎，益血填精，治遺、帶、崩、淋，陽痿陰冷，消渴，癭瘤。』性味甘、溫，味咸；是一款性質溫和， 補虛勞的食物， 因此有『海中雞蛋』的美譽。用淡菜配上健脾的炒白扁豆、清熱利水的老黃瓜，特別對於腎氣虛弱，仍易晚上遺尿的小朋友， 有補益作用。 」

最後，謝醫師更建議家長要注意「立夏」時一些生活上的小細節，為小朋友按壓一個穴位更有安神助眠之功效。

點圖即看「立夏」生活注意宜忌：

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

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點圖即睇穀雨宜喝湯水:

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另外,謝醫師提到家長可多為小朋友按摩「太沖穴」以達降肝火之效。

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