一周湯水│湯包爸爸教煲3款湯　全家袪濕、健脾、養肝增強抵抗力

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

近日天氣反覆不定，不時會下幾陣驟雨，氣溫時涼時熱，令不少家長頭痛，小朋友穿得少又怕著涼，穿得多又容易滿頭大汗，湯包爸爸Adam為大家推介一周3款湯水，做足袪濕、健脾、養肝三件事，更在材料上加入令湯的味道更鮮甜，為全家人增強抵抗力。

Adam表示近日有最多家長向他查詢關於小朋友袪濕的湯料，他說：「因為天氣仍然潮濕，有時熱到小朋友滿頭大汗，成身濕晒，亦因為大汗易發脾氣， 甚至皮膚痕癢扭計，晚上睡得差易醒，無精神，鼻敏感發作，想飲湯水幫助舒緩疲勞，袪濕等，其實要知道冰封三尺非一日之寒，平時多點調理身體，我相信『藥補不如食補，藥養不如食養』，真得等到有病先醫就遲了，我會介紹大家一星期隔一至兩日煲這3款簡單湯水，全家人都可以飲用。」

Adam有一仔一女，兩個小朋友都很喜歡喝湯，原因在於Adam準備材料時會加平和有益食材，令湯水更加美味，他說：「想小朋友飲多兩啖湯，一定要用上乘材料，今次介紹的三個湯水中，我建議大家可加入桂林錐，是栗子中高質素的品種，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。桂林錐味道比一般栗子甜較，家長不妨買定在家中，可放入冰格保存，因為是秋天當造，特別春夏天好易發芽。煲湯時滾水烚3分鐘，襯熱時去殼或洗淨連殼煲即可。」

點圖即睇一周3款湯水推介:

+ 9 + 9 + 9

牛大力有助增高

Adam亦建議家長煲牛大力袪濕湯，他說:「牛大力舒筋活絡之外， 對小兒發育不良，對雙腳無力者都具功效，有說還會幫助增高，這是千古流傳的古法，在八十年代，國家體育部臨床實驗證明，連食牛大力三日，比沒進食的能作長途游泳，完全提升體力及舒緩疲勞，所以老人家更喜歡飲牛大力湯。」

湯包爸爸Adam教大家煲3款怯濕湯水。(龔嘉盛攝)

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

(部份照片由「家常例湯」提供）

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另一誤區，補品其實無法提高孩子的免疫力，反之可能會對身體造成各種禍害。

以下介紹四款健脾胃的食療：

+ 3 + 3 + 3

按圖即睇潮濕天氣身體常見之症狀：

按圖即睇中醫建議一週可飲一至兩次之湯水:

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按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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