母親節｜推介5本繪本親子共讀　讓孩子更了解媽媽的愛

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-08 11:00

受疫情影響，今年的母親節恐怕未能全日外出慶祝，而幸福總是在平凡當中發掘！不少家長也有和寶寶說繪本的習慣，以下5本有關母親節的繪本，讓爸爸媽媽在有意義的節日之中跟小寶貝一同閱讀，讓子女更深刻感受到媽媽的愛，共享溫馨時光，增進親子關係。 （圖片由受訪者提供）

《媽媽喜歡臭熏熏》（3-6歲 親子閱讀；6歲以上自己閱讀）

該繪本的作者梁雅怡多次獲得不同的創作獎，現為全職主婦，一家三口住在香港，因此故事和文筆也更有「本土味」，令小朋友更容易投入。故事透過女兒以為媽媽總愛臭味，例如故事中的媽媽喜歡收集臭衣服及沾滿汗水的手帕、去廁所總搶先霸佔馬桶左噴右噴等等，帶出媽媽所做的，其實是出於愛護，希望小讀者能感受母親的愛，學會感恩。

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《鬥嘴一班#8 虎媽?苦媽?》(初小至中小)

家長關心小朋友成績是在所難免，故事中主角因一次測驗失手而導致父母兩人冷戰起來，這令小朋友難過得食不下嚥。相比起成績，小朋友更希望父母能重修舊好，不知不覺間，父母也發現成績令他們一家的關係破裂，失去了更重要的東西。透過一家人共讀這本繪本，相信小朋友一定能深有共嗚，同時也更能明白父母出發點也是為自己好。

《杜比學做大孩子》(3-6歲)

要小朋友克服到成長的挑戰，就是要讓他們從錯誤中學習，從而明白到獨立、堅強、忍耐、分享和體諒的重要性！例如，媽媽忙於照顧妹妹時，作為哥哥的杜比很不高興，他會怎樣做呢？

《幼兒節日叢書‧西方節日-母親節》(3-6歲)

母親節要為媽媽送禮，要跟媽媽說我愛你！這些行為如果失去背後的信念，就和「做戲」沒有分別。因此，讓小朋友了解到節日的起源，以及節日想帶出的理念便來得十分重要，從而令小朋友明白不是母親節所以我愛媽媽，而是我愛媽媽，在母親節向她表達謝意。

《媽媽，有你真好！》(0-3歲)

小羊、小雞、小袋鼠和小鷹都愛媽媽，因為媽媽用特別的方法愛牠們，那麼小女孩又為什麼愛媽媽呢？故事以各種可愛的動物具體化地呈現媽媽的愛，能吸引家長和孩子閱讀。故事最後更引進婆婆的角色，隱喻媽媽的愛從婆婆而來，延展至小女孩，將來小女孩亦會成為一個懂得愛自己孩子的好媽媽。

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