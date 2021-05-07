多校爆上呼吸道疾病　中醫教以食療預防感染　用1招增強抵抗力

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

食物及衞生局於5月3日深夜刊憲強制檢測公告，有42間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由4月18日至5月3日共錄得有99間學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案。 衛生防護中心指出上呼吸道感染除了常見的傷風，亦包括急性咽喉炎、急性鼻竇炎和急性支氣管炎等。而發燒更不是分辨上呼吸道感染、流行性感冒和新冠肺炎的關鍵病徵， 中醫師胡凱淋表示可以從肺、脾入手，清理肺裡的邪氣，以治療及預防增強肺衛之氣，達到增強抵抗力，清理細菌病毒等外來不潔致病物。

胡凱淋醫師表示一般來說，上呼吸道感染高峰期與流感高峰期類同，香港為每年1月至3月，以及7月至8月，而近來的爆發與近期復課政策有較大關係。她說：「中醫角度，要增強抵抗力，就要從肺、脾入手。肺部與上呼吸道疾病有關，『肺為華蓋』、『肺為嬌臟』，從中醫認識，上呼吸道感染都與肺有關。」

故此，胡醫師表示治療及預防上都以增強肺衛之氣(抵抗力)，清理肺裡的邪氣(類似細菌、病毒等外來不潔致病物)，她說:「另外，也要從脾臟入手，中醫說『脾為後天之本』，脾臟健康有助我們吸收營養，增強體質，從根本著手，有健康身體才能抵抗疾病。」

點圖即睇預防上呼吸道感染2大妙法:

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另外，胡醫師建議如果家有幼稚園小朋友(6歲以下)，可以進行小兒推拿以增強抵抗力。她說:「小兒推拿可以理解為兒童專屬的穴位保健，通過小兒穴位的按壓摩擦，達至治療保健效果，對於傷風感冒、痾嘔肚痛、生長發育、情緒智力發展亦有幫助。」

點圖即睇3個可以增強抵抗力的小兒推拿穴位:

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胡凱淋醫師(圖片由受訪者提供)

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按圖即睇流感、新型肺炎及上呼吸道感染的分別

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需強檢學校名單（截至5月4日)：

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按圖即睇小學校園6大高危位：

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目前需要作檢測的市民有六個途徑可進行檢測，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

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由於檢測中心是所有市民都可以預約，因此名額較為緊張，因此各區都設有流動採樣站並專為須接受強制檢測的人士服務，不過流動採樣站的服務日期十分短暫，家長有自行留意。

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*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：