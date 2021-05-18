浴室｜蛾蚋不咬人但千萬別拍牠　不應倒漂白水應用3招減繁殖機會

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-18 12:00

許多浴室牆上、小便斗或公共廁所中，常會發現一種黑灰色的小飛蟲，多半時間都停著不動，這種蟲稱為「蛾蚋」(Moth Fly或Drain Fly)。因為大量繁殖、趕也趕不走，造成很多人的困擾，有些人甚至啪的一聲就直接用手將牠們打死，這其實是一種威脅健康的NG行為喔！以下介紹蛾蚋與其對人體的影響，以及減少蛾蚋繁殖的方法。 文： 張雅惠 醫學審稿：台灣賴建翰醫師

如何預防蛾蚋的滋生？（點圖閱讀） ：

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蛾蚋的特性

蛾蚋又稱蝶蠅、蛾蠅或毛蠓，牠們的身體和翅膀都有濃密的細毛覆蓋，也因此得以攜帶大量病菌。蛾蚋喜歡棲息在潮濕又髒的地方，如浴室、老舊水槽、堵塞的排水溝或空調排水處，牠的幼蟲是外型極小的蛆，會在菌類、藻類和腐爛的有機物上生長，壽命約9~15天，成蟲後壽命約2~3週。

為什麼不能打蛾蚋？

蛾蚋本身並沒有攻擊性和威脅性，不會叮咬人類，雖然身上有大量病原體，但目前並沒有蛾蚋實際造成疾病傳染的證據。唯一需擔心的是，蛾蚋死亡之後，會因為風化分解，如果被敏感體質者不慎吸入恐會引起過敏、氣喘等症狀。

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如何預防蛾蚋的孳生？

想避免蛾蚋造成的過敏威脅，就得先從牠們的生長環境做好清潔衛生，才可有效減少蛾蚋繁殖的機會，方法如下：

檢查孔洞：除了家中浴室之外，住家周圍的盆栽植物、屋內外水溝、廁所管線，甚至是屋頂排水管道等，最好都檢查一遍，在此提供一個簡單方法，可測試該處有無蛾蚋或其他病媒蚊孳生，將大膠帶或具黏性的膠模穿一些孔洞，貼在蓄水環境的通風口，幾天後再檢查該膠帶，若上面有些蛾蚋沾黏，則此處極可能是繁殖地。

清潔並蓋住：有些人可能會想在排水管倒入漂白水消滅幼蟲，但這種效果其實並不長久，因為只要積水和潮濕問題沒有解決，未來仍會繼續繁殖。所以若發現住家環境有積水處，請立刻清掉，並用蓋子或塞子蓋住，杜絕蛾蚋進出。

建立好習慣：平常用完洗臉台或洗澡後，養成好習慣，將水槽排水孔拉起堵住，或拖乾浴室地板，若有漏水的設備，最好盡快修理防滴水。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：浴室小飛蟲誘氣喘！杜絕蛾蚋3要點】