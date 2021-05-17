學做編輯書店職業體驗玩住學中文　英華小學老師：更了解文字工作

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-17 07:00

語文學習不離生活，與其閉門訓練應試技巧，倒不如跳出課室。英華小學的中文科課後拔尖班定期舉辦另類的語文活動，日前便安排學生接受出版社的編輯培訓，並親身體驗當一天書店店長，從另一面向了解文字。 攝影：龔嘉盛

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最喜歡貼價錢牌

五年級的陳煥東和湯棟博同是英華小學中文科課後拔尖班的成員，這天他們先接受編輯培訓，體驗新書出版前的編輯會議，討論書本題材、封面設計，再親自落場擔任書店店長，為圖書分類、打價錢、上架、結帳，甚至向客人推介圖書。

能夠體驗編輯和店長工作，陳同學認為十分有趣，期間更可嘗試推銷客人。「有客人個仔係一年級，表哥係五年級，就要根據年級搵唔同嘅書。一年級要搵多啲圖畫，五年級就故事內容要豐富少少。」

湯同學表示最喜歡貼價錢牌的環節，「之前好奇收銀員係點樣貼價錢標籤，而家先知原來要用部機！」他又指，活動讓他更了解編輯的實質工作。「一本新書誕生前，原來要傾咁多嘢，要咁長時間先出到版。」

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跳出課室 突破框框

創意及出版總監馬鎮梅老師指，校內的中文科課後拔尖班今年來到第六年，每年招募10至12名五年級學生，按每年的學習主題，為他們構思課後活動。「平常課堂都係做聽、說、讀、寫訓練，上拔尖課後班時，會叫學生做『文字特工』，做一啲突破框框嘅活動。」

課後拔尖班成立以來，馬老師每年會構思四至五次外出參訪的活動，以往曾帶領同學參觀印刷廠、電影資料館等。「今次店長體驗係好立體，每一個環節都帶到驚喜俾佢哋，更多面向了解文字工作，加強咗對書本嘅認知，知道人類知識產業原來經過一個咁嘅過程，對語文嘅感覺會更強烈。」

滲入「記者」元素

馬老師認為，語文學習圍繞聽、說、讀、寫，不單只包含靜態的文字處理，因而在構思活動時，尤其著重「記者」的元素。「『記者』元素包括聆聽、提問、接收，再處理資料。溝通係好重要，唔係跟住你手頭預備咗嘅嘢就算，而係要隨機應變，同時態度上要尊重對方。教育局嘅課程指引都提及呢啲元素，但用一個趣味活動去兼容的話，學生印象會更深刻。」

當學校出現新舊校長交接，馬老師便曾安排學生訪問兩名校長的教育理念，又曾安排電影《非同凡響》的導演和主角訪問，同學皆顯得十分雀躍。現時她正與同學籌備下一次的訪問活動，每位同學建議三個訪問對象，再進行討論。「由提案至執行，大家去討論是否可行，就係豐富嘅學習過程。」

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