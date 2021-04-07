小班教學｜一文睇清全港各校網　346間施實小班教學小學名單

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-04-07 07:00

教育局自 2009 年在小學推出小班教學政策，小一班級開始逐步推行小班教學，基本每班為 25 人，若在統一派位階段有實際的需要，學校每班或需加派學生。在2020/21學年已有 346間小學推行小班教學，佔全港資助及官立小學總數近8成。我們根據《2021年度統一派位各小一學校網選校名冊》列出全港各校網小班教學的學校名單。

教育局指小班教學其實是一種教學策略，目的是讓學校善用小班的環境，鼓勵學生參與課堂活動，讓老師更能照顧學生的學習差異，提升學生的學習成效。根據國際研究結果顯示，小班教學在學生年幼時較具成效。

當局在2021至2022學年開始分階段安排符合條件的小學實施小班教學。第一階段將有11間官立小學同步實施小班教學。學校實施小班教學，基本每班派位名額為 25 人。若在統一派位階段有實際的需要，學校每班或需加派學生。

按圖即睇新界區各校網小班教學學校名單：

+ 25 + 25 + 25

按圖即睇九龍區各校網小班教學學校名單：

+ 8 + 8 + 8

按圖即睇港島區各校網小班教學學校名單：

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港參加統一派位（乙部)人數最多校網排名：

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最低校網：

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香港01美術組製圖

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