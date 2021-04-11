父母一句「唔要你」影響有多大？或讓孩子自以為不被這世界需要

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每天的生活只有照顧孩子這件事情，工作與興趣都是遙不可及的夢想，連一點自己的時間也沒有。忍不住就想著「我不要這樣的小孩」。（以下內容節錄自《與孩子對話的66堂練習課》。）

文：曾田照子（畢業於日本東洋大學文學系，活用養育三女的經驗撰寫相關書籍）

育兒並非只有快樂的事情，任誰都有過無論多麼努力，事情都無法如預期發展、無法獲得回報而覺得煎熬的時期。孩子晚上哭到讓人無法入睡時，一直說不要不聽話時，讓人忍不住暴怒時……我有好幾次差點說出：「我不要這樣的小孩！」這種時候真的會讓人覺得非常煎熬、悽慘，完全失去人生的希望。

父母並非真的不要自己的孩子。他們腦中也理解「育兒總是會有許多不順心的事」，但是孩子總是不聽話或完全違背自己的期待……這時「我不要這樣的小孩！」其實只是父母心中在吶喊「稍微體諒我的心情啊！」。但是，終究是不能說出「不要」這種話的，對吧？

孩子最害怕的就是父母疏離自己，這會讓孩子逐漸看不見自己的價值。自己說出口的話語，也會傳進自己的耳裡。據說因為這個緣故，人腦不擅長分辨哪些話是自己說出口的，哪些是別人說的。

就是說，當說出「我不要你」這種話時，等於是同時對孩子與自己宣告「你對這個世界來說是不必要的」，反而會讓自己更加痛苦。想要從痛苦中解放出來的話，不妨轉念一下，例如試著讓自己藉由育兒過程獲得成長如何呢？

說出口的話語也會逐漸滲入發話者的心靈，只要每天不斷說著療癒的話，相信父母肯定也能夠培養出為人父母或是身為一個人的自信。

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《與孩子對話的66堂練習課》書本封面

書名：《與孩子對話的66堂練習課》

作者：曾田照子，千葉縣出身，畢業於日本東洋大學文學系。曾任廣告製作公司文案設計師，後來獨立成為自由接案者。現在則活用養育三女的經驗撰寫相關書籍，著作包括《子どもを伸ばすママの言葉がけ 言ってはいけないNGワード55》（メイツ出版）、《「お母さんの愛情不足が原因」と言われたとき読む本》（中經出版）等。

譯者：黃筱涵

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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