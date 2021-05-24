同理心出發　學生為視障人士設計智能清毒地毯：體驗學習好玩自由

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

學習場地不限課室，創新教育「啟夢者計劃」（DreamStarter）便鼓勵學生透過體驗式學習，從同理心出發，與社區連結。香港浸信會聯會小學的小五學生於本學期完成夢想項目，為視障人士設計智能清毒地毯。計劃主席及共同創辦人黃岳永表示，體驗式學習令學生「有機會發夢」，過程中老師的角色亦轉變成一起學習的同行者，師生關係更見密切。 攝影：鄧煥儀（部分相片由學校提供）

向教授尋求技術支援

香港浸信會聯會小學5年級學生潘明蔚分享，疫情期間，想到視障人士可能難以為隨身物品消毒，遂由與視障人士訪談開始，與團隊一步步構思設計「智能清毒地毯」。「曾經同組員爭辯，用UV燈好啲定用消毒噴霧劑好啲。」

他們在網上進行資料搜集，更以電郵聯絡理工大學教授，請教專業技術意見。製作好模型後，團隊聯絡香港失明人協進會，讓視障人士親身試用。潘同學認為，「啟夢者計劃」的活動內容「好玩、自由」，表示在設計過程中，老師不斷提供引導，「話畀我哋知下一步可以做咩」。

8成半家長改變對教育的想法

參與支持「啟夢者計劃」的凱瑟克基金（Keswick Foundation Limited）於2018年委託香港社會服務聯會，就著計劃對學童的成效及影響進行問卷訪問。期間從學生收集了1035份前測問卷（2018年11月）及1057份後測問卷（2019年6至7月），並從家長及學校職員收集了494份計劃後問卷（2019年6至7月），以評估他們在計劃完成後的改變。此外，社聯亦進行了五個小組及三個個別訪談，共16位家長、14位老師及3位校長參與其中。

結果顯示，計劃可助引導學生關懷社區，促進學生溝通能力和同理心，驅動學習興趣和能力，同時激活學校和家庭參與及支援學生，同行學習。計劃引導老師和學生與社區持份者接觸，透過實踐滿足社區需要的項目，與社區建立更好的連繫。

按圖了解體驗式學習成效

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老師和學生均感受到跳出校園、走進社區對教育和學習起正面作用。老師成為了學生學習的促進者、同伴，師生間多了溝通，關係更密切。老師及家長親歷了學生的正面改變，亦看見不同學生原來有不同的潛能和長處。

68%學生表示他們更關心身邊的人，63%表示他們更願意幫助社區的人士；72%的學生同意團隊合作有助解決問題，70%在參與計劃後亦更願意聆聽別人。差不多85%的家長會因為子女在計劃內展示的不同能力而稱讚子女，超過85%對教育的想法有改變，認為子女有能力去解決問題；80%家長更同意關心社區也是子女學習的重要元素。

「同理心教育」暑期學習

「啟夢者計劃」將與同樣以同理心出發，推動多元共融文化的「黑暗中對話」（Dialogue in the Dark）合作，於今年暑假開始，分階段推出全新「同理心教育」課程，包括以校長為對象的「校長先導體驗工作坊」、支援老師的「教師專業培訓課程」以及啟發學生的「同理心學習課程」。

這次合作結合雙方機構的資源及專長，例如體驗館經歷、黑暗中對談、設計思維及反思工作坊等體驗式活動設計，幫助學界在校內推動同理心教育。

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