香港世界牛奶日｜疫情下港童少運動致肥　媽媽諗計為女兒放電溫習

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-31 18:20

有機構今日（31日）發表「疫情下學童運動習慣與營養」調查，結果發現港童的運動量大減，更加有家長表示子女在家學習而增加了餐數，此消彼長下，有小朋友在過去1年增加了4公斤體重，超過標準。有家長分享自製運動機會給6歲女兒，發現她滿足了「放電」需求之後，竟能專心2小時並完成功課和溫習！

育有6歲女兒Gladys的媽媽Janice表示，在疫情初期未知會持續這麼長的時間，當時只是和女兒在家做些拉筋伸展和親子瑜伽的運動，但漸漸發現女兒不能滿足放電的需求，因此後來待意添置彈床，讓女兒想郁動時就跳10分鐘，又或者進行親子比賽，為女兒釋放能量。

「有時會帶佢喺走廊或者屋苑平台跑、又喺屋企開合跳。我試過放假帶佢去踩單車，返屋企謝晒，但竟然可以坐定定2個鐘，做好功課、溫埋默書仲啱晒，」Janice說，她認為是因為女兒已滿足了運動的需求，要不是她可能會坐不定，拉鋸5小時才完成功課。

而她身為在職媽媽，也能確保女兒在停課期間能充分攝取奶類製品的份量。她分享自女兒2歲會開始習慣她進食奶製品和飲牛奶，到她現時6歲，比較有個人主見，便會帶同她到超級市場挑戰自己想食的奶製品，例如喜歡口味的乳酪或芝士。

「主要係培養佢習慣，而且我哋教佢自己買嘅食物自己負責，令佢有動力去記得食。」她亦明白小朋友總會想喝果汁或甜的飲料，「好難一刀切say no，不過佢知道自己每次只可以飲半包，有時甚至自己提出先倒出半包留畀爸爸」。

她認為雙職家庭比較依賴家傭照顧小朋友，因此要和家傭溝通好，提供一系列可供小朋友食用的小食和奶製品給她拿給小朋友，讓家傭較易跟從指示，不會被強逼小朋友只能飲2杯牛奶，保持小朋友食點心的新鮮感。

調查：6成學童體重增加

香港世界牛奶日邀請了香港浸會大學進行「疫情下學童運動習慣與營養」調查，訪問了1350名幼稚園和小學家長，發現95%學童每天運動量達不到60分鐘的標準，除了損害身體成長，也有機會損害認知和社交能力。而只有17%受訪家長的子女對奶類製品的攝取量達到衛生署建議的2份份量。更有接近3成的家長表示疫情期間小朋友的體重增加，平均增加了3.8至4公斤。

調查結果重點如下：

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香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德認為，學童在疫情期間缺乏運動的原因和本地住宅空間太少不無關係，家長可以和小朋友進行伸展運動和開合跳等佔地空間少的心肺運動。雖然已經復課，但不少學校仍未恢復課外活動，運動時間亦有所減少，主要需靠家長協助學童進行更多運動。他又強調，學童每年體重增加2公斤，學童在一年內增加4至6公斤顯然已是超標，提醒家長注意。

註冊營養師則建議家長可以提供多元化的奶類製品給小朋友嘗試，除了直接飲用牛奶，還可以提供芝士、奶昔、乳酪，甚至中式菜餚如燉奶、芝士焗時蔬等，讓小朋友得到充足的營養。

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