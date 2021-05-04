驅蚊｜產品成分天然一樣可致敏　專家教路一招使用DEET用品更放心

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-04 12:00

隨著夏天快到了，小孩子敏感纖細的肌膚也開始被各種蚊蟲、太陽紫外線侵襲，但市面上的防蚊液，會不會傷害到小孩子的皮膚呢？台灣皮膚科醫生則詳解了如何幫孩子做防蚊、如何挑選防蚊液的方式，同時也可以安心跟防曬乳一起使用喔！

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如何挑選防蚊液？敵避（DEET）真的不好嗎？

台灣國泰醫院皮膚科主治醫生俞佑說，只要孩子在 2 個月大以上，就可以開始使用防蚊液，而目前想要防蚊主要有 3 種成分：

．DEET ．Picaridin ．天然成分如 IR3535、檸檬桉油萃取（PMD）

有些爸媽會很害怕 DEET，俞佑表示，可能是因為 DEET 使用了很長一段時間，研究報告也很多，難免會有一些不良反應的案例，但其實在正常使用狀態下，DEET 是很安全又好用的。「只是 DEET 濃度比較高的防蚊液，皮膚的吸收量的確會比較多，如果合併使用防曬乳，就比較容易引起過敏，或是影響荷爾蒙。」

所以只要選擇 DEET 的防蚊液，濃度大約 10~30％ 即可，同時要避免噴到眼睛、鼻子、嘴巴等有黏膜的地方，避免太多的刺激。而真的擔心的爸媽，也可以等孩子稍大一點再開始使用防蚊產品。

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台灣社子和鎂皮膚科診所院長陳律安則表示，防蚊產品的確有刺激皮膚的可能，所以最安全的做法是噴在衣物上，當然這樣防護力會稍差；不過對於皮膚比較敏感的人來說，也不失為一種替代的作法。

如果真的擔心 DEET 的傷害，俞佑則認為可以選擇 Picaridin（派卡瑞丁）成分的防蚊液，安全性也非常好，對人體沒有甚麼傷害，也比較不容易過敏。「其實 DEET 或 Picaridin 的防蚊效果，通常會比號稱『天然』成分的來得好，對於皮膚來說，也不是天然的就一定比較安全、比較保護皮膚，反而引起過敏的機率比較大。」

像是最常見的天然防蚊成分檸檬桉油以及萃取物 PMD，效果就沒有這麼好，而且很多孩子其實更容易對精油過敏。其他號稱天然的防蚊，通常也不會像 DEET 等成分這麼有效了。

除此之外，陳律安也建議可以選擇含有 IR3535 的防蚊產品，安全性也跟 Picaridin 差不多。

防蚊液跟防曬乳，誰要先用？

陳律安說，建議防曬產品先擦，再使用防蚊產品，因為防曬一定要擦在皮膚上才有效，但防蚊可以噴在衣物上，不過也別忘記防曬產品通常在 2~4 小時之後需要補擦，防蚊液則不用。

俞佑也表示，防曬先用，之後再來防蚊，兩者中間可以隔一小段時間，這樣也可以避免引起交互作用，就能在夏天安心防曬、防蚊出門玩了！

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