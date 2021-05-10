網絡文化影響中文　程度分野大　補習名師張欣欣分享小學溫習重點

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

疫情以來，孩子的學習著重網課，同時學校亦縮短了授課時數。近年涉獵小學課程的補習名師張欣欣表示，觀察到學生的中文能力受網絡文化影響，疫情後程度分野將更大，家長不能掉以輕心，並建議「做多少少」，以有趣的方式協助孩子維持學習進度，及早預備升中。 攝影：龔嘉盛

網絡文化影響中文

張欣欣近年為小學生提供補習課程，他表示，疫情以來少了學校測驗，令學生的溫書動力減低。「大多數學生覺得成個學習氛圍未變得正常，應付咗而家半日網課嘅需要就算。」然而，部分危機意識較高的家長及學生，則未敢鬆懈。「比較乖嘅，相反係自己睇多咗書。一部分自己學咗好多嘢，另一部分就停頓咗。黑嘅愈黑，白嘅愈白，我估兩三年後就會有明顯嘅差異。」

他補充，疫情期間學生上網的時間增加，網絡文化亦潛移默化地影響語文能力。「第一係文法。網絡鍾意用被動式，例如『水已抽』、『分已袋』，以前唔會有啲咁嘅中文，而家小朋友慣咗咁用；第二係唔想打咁多字，用英文、數字同音字混入中文，例如『C9』、『88』；第三係就係用emoji（表情符號）去表達睇法，例如作嘔，已經有個作嘔emoji，完全唔使用文字。小朋友覺得咁樣都表達到意思，同人溝通到，就唔記得中文詞語係點寫。」

張欣欣建議，家長可利用補充練習來評估孩子的水平，分析弱點。「呢兩年少咗好多測驗，要自己喺屋企小測。首先睇學校教緊咩，如果學校著重修辭，畀啲修辭練習佢做，睇下錯幾多條。一嚟可以配合到考試範圍，二嚟知道佢有咩唔得。」

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鼓勵學習 先了解孩子性格

孩子詞彙不足、學習心散、不愛閱讀等學習問題困擾不少家長，張欣欣表示，若要改善孩子弱點、鼓勵學習，首先要了解他們的性格，知道孩子「受邊套」。「小朋友都係人，每個人受嘅嘢都唔同，有啲需要讚美，有啲需要物質。例如達標就有貼紙，儲夠10個有獎。頭幾個鬆畀佢，去到第六、七個，佢哋就會搏老命！」

要提升閱讀興趣，張欣欣建議，讓孩子自行選擇感興趣的書籍。「唔好由爸爸媽媽揀書畀小朋友，俾佢自己去揀。因為題材有興趣，小朋友會更主動去問、睇多幾次，詞彙、成語就會自然印落個腦。」

家長做多一步 活用生活例子

張欣欣提醒，過去一年，學校的教學進度落後，但家長並不能掉以輕心。「學校唔會因為進度慢咗，而考淺啲，相反係將個進度交俾家長追。家長唔好剩係滿足老師嘅要求，而要盡量做多少少。」

他建議，家長可因應課題，讓孩子抄寫詞語，或選擇詞語，讓孩子進行造句練習。此外，若孩子不喜歡閱讀，家長亦可利用不同媒介，例如短片，協助孩子學習。「記嘢可以靠圖像、聲音，睇一條Youtube片，但唔開聲，只睇字幕，睇多幾條自然會睇得快；冇記性嘅，將筆記錄音，間唔中播，加深印象。」

「以往經常用『小明』做例子，但其實『小明』已經好out！如果同小朋友講『喺旺角攞到Anson Lo簽名，我就『喜形於色』』，佢就會更明白呢個詞彙點樣運用。利用有趣嘅生活例子，同個詞語連埋一齊，都係一種記憶方法。」張欣欣補充，試題不時要求學生引用課外知識輔助說明，家長不妨多向孩子分享時事及生活例子，有助臨場發揮。

升中前學好文言文

張欣欣表示，當向孩子解釋詞語，家長不宜只執著於解釋詞意，可多解釋詞性，幫助記憶。「例如『疑惑』、『懷疑』、『疑難』，對小朋友嚟講，三個都一樣。但當睇埋詞性，名詞、動詞、形容詞，對佢日後更有幫助。」

他提醒，對中學生來說，普遍的中文難題便是文言文。「好多時都係唔知點做，亂咁做。文言文點解考到今日仲考，就係因為扣到你分。」他建議，六年級的學生可利用派位後，升中前的階段，盡快打好文言文根基。「未入中一時，買文白對照嘅成語書。成語都有典故，小學已經十居其八都見過。每篇學一、兩個文言字詞，可能係『因為』、『之後』之類嘅時間詞，已經贏咗。文言文唔使識寫，識解就OK，小朋友就會有成功感。」

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