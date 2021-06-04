台灣疫情｜家長苦中作樂曬孩子罰企相　網民：延長停課父母絕望了

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-04 09:00

台灣疫情不見趨緩，台灣教育部長潘文忠今天出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，全台停課延長至6月14日。消息一出，所有接收到訊息的爸媽二度崩潰哀嚎「壓力測試」、「父母絕望了」！

家長發起蓋「罰站樓」的帖文，上千網友曬圖分享

Facebook「爆廢公社公開版」上發起蓋罰站樓運動，立刻吸引上千名家長曬出自己家中小孩的罰站照片。帖文一出後，許多沒有孩子的網友紛紛笑稱，「台灣小孩依舊正常發揮」、「身為沒有小孩的單身族，這時候就忍不住發出反派的邪惡笑聲」。甚至還有網友分享罰站秘訣，「用45度罰站比較會怕！」、「我們家都直接跪」、「罰站無效了，直接家法伺候」這苦中作樂的感覺，想必讓不少家長看了非常舒壓！

點擊下圖看看孩子如何罰企！

適度處罰．7方向引導孩子正向學習

家暴不是好事，但是事實上，處罰的真正用意是要解決當下的行為問題，而不是製造新的衝突問題。適度的處罰，在育兒的路上不可避免，只要不處罰過當，並守住7項處罰原則，在家也可以輕鬆運用適度的處罰來引導孩子正向學習！

1. 處罰之前，先控管好自己的情緒

假若今天選擇處罰的手段，就要記得一件事，不要淪為自己情緒宣洩的管道，也不要讓自己被情緒牽着走，而喪失理智、失去判斷，因為是要運用當下的情境教導孩子，不是要來發洩自己，更不是要來修理孩子，假若情緒真的被挑起，記得讓自己轉身離開，等到情緒冷靜之後，確認自己的處罰目的是甚麼，再重新回到爭執的情境也不遲。

2. 明確讓孩子知道你的要求

要求孩子的當下，有時會需要硬碰硬，尤其是孩子說不通，或依然故我的時候，這時，大人就更需要明確展現出自己的態度，讓孩子知道規範的界限在哪裏，也讓孩子知道甚麼可以做，甚麼不能做。同時，對於孩子該表現的行為，做出堅持的態度與回應，讓孩子覺察、理解父母的要求是甚麼。

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3. 運用暫停策略，讓孩子冷靜

當孩子出現逾矩、屢勸不聽、或是明顯侵犯他人的行徑時，大人就可直接對孩子執行暫停的策略，暫停當下所有的事物與動作，包含沒收孩子的物品，或是要求孩子到隔離區罰站，透過剝奪權利的手段，讓孩子冷靜外，也讓孩子有自省的機會。

4. 適當妥協，而非全面敗退

當孩子無法做到要求時，往往會變得很拗，若持續硬碰硬，常常會造成兩敗俱傷的結果。這時就可以選擇部分妥協，但不是全然順從孩子，而是在規則的制度下，讓孩子知道基本的行為仍然要遵守，基本該做的事情還是要做完，在要求的同時，保有一點彈性，讓孩子有機會可以修正自己的行為。

5. 明確告知規範，避免淪為謾罵

謾罵只會讓孩子接收到你的情緒，而不是你想要表達的語言意義，例如孩子沒有把玩具收好，大人當下可能的斥責內容是「我跟你說過多少遍，你是聽不懂是不是？叫你把玩具收起來，我等一下就把玩具全部丟了！」假若這時改成堅定的口吻說出「請問你現在要做甚麼？」、「請你收玩具！」除了能讓孩子感受到規範的壓力外，也能讓孩子有機會思考你的要求是甚麼，這樣的責罵才會變得有意義。

6.不急着說明，以引導式對話取代

許多家長一看到孩子的行為不對時，就急着要跟孩子說明，但是，當下往往忽略一件事，就是這些話語都是您在說，不是孩子，孩子根本就沒在聽，就算有聽，也都只是選擇他想聽的。所以這時不是急着跟孩子說明甚麼，而是在暫停策略與堅定態度的前提下，透過引導式的對話，明確讓孩子知道自己剛剛做的事。同時，引導孩子辨識甚麼是對的，甚麼是錯的。

7. 讓孩子學會為自己的行為負責

適度的處罰，目的是讓孩子學會為自己的行為負責，並教導孩子正確的行為，以及塑造好的行為習慣，所以規範的建立就很重要。規範的內容必須與孩子一起討論，包含孩子要遵守的約定、負責項目，以及賞罰制度，透過規範要求，逐步養成孩子自我管理的能力。處罰策略用得好，就不用擔心會傷害到孩子，甚至還能引導孩子正向行為的發展！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：全台停課至614，爸媽怒「罰站樓」刷一波！網憂：父母可還挺得住？守住7原則，讓處罰變得有意義！】