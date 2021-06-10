收納技巧│日本三孩媽用無印良品收納盒　用8招打造極簡書桌空間

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-10 07:00

疫情期間，不少小朋友都長時間在書桌上學習、上ZOOM課堂，假如桌面雜亂無章不但影響媽媽的心情，小朋友的學習效率也會下降，每次都要東翻西倒才找到自己需要的物品。以下這位日本3孩媽媽運用無印良品的產品打造了的極簡書桌空間，便相當推薦給大家。

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把書桌分為工作區和臨時區

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日本媽媽Kagi育有三名小朋友，自己也是一位二級的收納顧問。她為小朋友整理書桌時會劃分工作區和臨時區，書桌是工作區，儘可能不放太多東西，只放置常用的書本與文具。

為了讓小朋友保持良好的收納習慣，臨時區可以給他一個固定的櫃子讓他自己調整，例如用無印良品的六格半透明收納櫃，分門別類地放好各種筆支。而Kagi的小朋友則是用以下方式分成六大類：鉛筆橡皮、木顏色筆、「剪刀、切割器」、紙膠帶、油性筆、其他筆。

如果家長想打造類似空間給小朋友，花費大約要多少呢？翻查本港無印良品網頁，只計算書桌、橡木櫃及書檯層架，合共便要$3,910。到時家長只需再另外購買適用的收納用具便可成功複製Kagi媽媽的做法，預計$5,000內便可做到。

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