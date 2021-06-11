家居裝修│80後父母60萬打造7百呎新居　女兒房公主城堡床唔使2萬

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

對父母而言，孩子的快樂先於一切。一對80後夫婦新居入伙，花共60萬裝修，更特意為4歲女兒打造專屬的夢幻兒童房，添置可愛的公主城堡床。媽媽陶太坦言：「未搬入去，就成日同我講好鍾意佢間公主房！」。 （相片由受訪者提供）

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城堡組合床2萬有找

80夫婦陶先生及陶太分別從事銀行業及會計行業，二人育有4歲的女兒。今年2月他們一家人連同外傭遷入維港灣，實用面積約709呎的三房新居。「本來我哋住兩房單位，但覺得唔夠住，所以就買多個三房單位，住得舒服啲。」

陶太表示，他們花共60萬為新居裝修，更特意為女兒打造公主房，以$19,800購入城堡組合床，上格為床，床下則是儲物衣櫃連櫃桶樓梯。「我哋想喺囡囡房做上格床，一來儲物空間多啲，二來先生覺得床喺上面的話，個女就唔會喺非睡眠時間成日攤落床。我一開始見其他人整屋仔，幾得意就參考，跟住設計師提議可以誇張啲，整公主城堡，佢一畀我睇設計圖就好鍾意！」

她續指，完工後很滿意女兒房間，因為跟設計圖無太大出入。「囡囡一見到就好鍾意，未搬入去，就成日同我講好鍾意佢間公主房，宜家佢都成日同人講佢間公主房好靚！」單位其他部分以黑白灰色及雲石作主調，希望增添高貴格調及「襟睇啲」。「但小朋友房我哋覺得可以得意啲，等佢開心啲！」

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玻璃廚房增空間感 減油煙出廳

負責工程的好師傅CoDeco裝修平台設計師鄭俊樹表示，單位本是鑽石型設計，在設計時成為一大挑戰。「梳化同電視機位泊牆擺放，根本係無可能平行對正睇電視。我利用客廳較大面積的空間，設計伸延走廊，平行梳化位幅牆。」而電視地櫃及後方，正是一幅石紋磚物料的實用儲物房。

他指，進行工程時並無改動原有間隔，惟更改了廚房牆身設計。「戶主要求廚房平時可以開放式，但到大展廚藝時，怕油煙走出廳，所以設計改做咗全套玻璃趟門同趟窗，連工作吧枱全組，全封閉模式，同時加大飯廳空間感。」

白灰色調增強立體感

鄭俊樹指，戶主大致的設計要求包括將雜物房轉工人睡房，並在客廳抽出空間，打造儲物房；書房設睡眠位置；主人套房採用儲物地台式油壓雙人床，配梳妝檯全套；以及在走廊天花打造儲物空間。

「屋主喜歡白色同灰色，所以用白色為主調，灰色做對比襯色，少許黑色做線條，加強空間層次立體感。各處選用適當物料，配合燈光色調，以簡潔線條打造舒適效果。表面簡單，其實不簡單。」

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工程費用詳情

清拆工程 約4.7萬

泥水工程 約9.8萬

油漆 約5.4萬

水電工程 約9.2萬

木工工程 約15.7萬

訂造傢俬 約13.4萬

雜項 約1.8萬

共花費約60萬

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