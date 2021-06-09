家居裝修│成個吊櫃冧落嚟　裝修專家拆解成因　家長要注意3件事

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-09 13:59

吊櫃原來隱藏家居安全危機？有家長在社交平台分享，靠牆安裝的吊櫃突然倒下，更撞凹地板，險象環生。有裝修師傅表示，要安全安裝吊櫃，需要考慮櫃子材質、牆壁結構，並使用合適螺絲，又建議家長，在購買及使用吊櫃時，要注意三件事！

獲裝修公司賠償

有家長日前在facebook「家居裝修設計分享Group」發文，表示於去年11月花約八千元購買吊櫃連鞋櫃，並靠牆安裝，惟日前突然跌下，「個櫃都算大，非常危險......」。

他又補充，最後爭取到一萬五千元賠償，「師傅一直嘅解釋係間間做法唔一樣」，並安排修補地板凹痕、加強電視櫃螺絲。

按圖即睇了解如何安全安裝吊櫃

支撐分佈不勻

好師傅CoDeco裝修平台吳師傅解釋，安裝吊櫃時，要避免意外，最好使用平爆鑼絲，或超過2吋的鋼牙螺絲。「相片中用嘅鋼牙鑼絲都常見，只係太短，唔夠長，最低都用2吋至2吋半。」他補充，安裝時需考慮牆壁是否受力。「要睇結構實唔實淨、係咪主力牆，係就最好。」

他估計，櫃子塌下的另一原因是安裝時出現失誤、支撐力度分佈不勻。「如果四個螺絲窿一齊跌落嚟，懷疑係安裝時個窿鑽大咗。就咁睇相，隻櫃咁大隻，剩係側重右邊裝4口螺絲，左邊玻璃櫃好似冇螺絲掛牆，唔係平均分佈喺四個角。」

按圖即睇購買及使用吊櫃注意事項：

家長注意3件事

吳師傅指，當選購吊櫃時，要留意櫃子的背板材質及螺絲上牆方式，以衡量櫃子的承重力。如背板材質不受力，例如是蔗渣板，承重力相對較差。此外，使用時亦要注意力度分佈。

「唔建議擺放太重嘅嘢，亦盡量唔好放喺高位，避免力度分布不勻，上重下輕。」他建議家長，宜選擇層板不太多，以及較少玻璃的吊櫃。「因為玻璃層板會增加咗個櫃嘅重量，跌落嚟、撞到、碎咗都易有危險。」

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