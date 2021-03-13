停課與子女困獸鬥　靜觀練習減輕焦慮　爸媽必學禪繞放鬆情緒

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-03-13 12:30

疫情最近尚算平穩，學校逐步回復正常，莘莘學子再次走回現實的課室上學。經過大半年留家學習，要離開父母或家人回到校園，不少家長都面對幼兒的分離焦慮。聽著小孩站在校門前的哭聲，依依不捨卻又痛心，想要緩解他們的情緒，自己卻愈來愈焦急，欲怪責孩子卻無補於事，最後苦了自己，又苦了孩子。 【編按：作者為催眠治療師及註冊社工丘芷欣】

不論以上的情況是否經常發生，無可否認，照顧小孩的確需要不少心力和情商，當父母情緒和狀態不佳，又可有力量去面對照顧小孩的挑戰？

近年興起的各種靜觀練習，都能幫助父母們平日了解和審視自己的情緒，待情緒來襲之時，你更懂得喊停自己，調整相應的回應。今日希望介紹的，是始於美國的禪繞畫。禪繞不要求參加者有藝術根底，你只需要一紙一筆，便能進入禪繞的世界。

禪繞畫非常簡單，有助放鬆心情。

先拿起筆在一張memo紙的四個角上畫上4個點，再把4個點連起來，在你連上的框內，再隨意找一個角落，開始畫上由"I","O","S","C","."構成的圖案，每畫一點一線，慢慢深呼吸，慢慢地畫。或許會有不少困擾的事情縈繞腦海，但你可把專注放在每一筆及自己的呼吸上。如你需要稍作休息，不妨拿起畫作，距離自己一手臂的位置，把畫作轉動並觀察，欣賞一下自己的成果，再放下紙繼續繪畫。你不用填滿整個框架，每天大概練習專注15至20分鐘即可。

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每天花15至20分鐘做簡單的禪繞練習，學懂欣賞自己，感受自己的感受，待下次遇上孩童的情緒，你會發現你能應付得更自如呢！

催眠治療師丶註冊社工丘芷欣

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