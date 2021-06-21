小一派位︱想為子女搬屋入好校網　家長租樓買樓注意事項︱投委會

撰文： 投委會 最後更新日期： 2021-06-21 17:30

2021至2022年度小一大抽獎經已放榜，直資和私校的收生程序亦大致完成。雖然有些家長會繼續為子女到心儀學叩門，但基本上大部分學生的最終學校選擇已塵埃落定。

在落實學校選擇後，有部分家長可能要面對另一個問題，就是學校距離居所遠而考慮是否需要搬屋。「上屋搬下屋，唔見一籮穀」，站在家庭財政方面，無論是租樓或買樓，在開支以及預算方面有甚麼需要注意？

租樓理財小貼士

租金不應成為家庭的重擔，一般來說，如果超過家庭收入的三成，便可能會影響其他生活開支。建議可先用投委會個人收支計算機制定預算，才决定可負擔的租金水平，以選擇適合的居所。

租樓的家長亦應釐清與業主訂立的租約條款，特別是有關租期、差餉及管理費由哪方支付、保養維修費用安排等細節。交收物業時應檢查清楚，在遷入前讓業主辦妥一切維修，免卻爭拗。如樓市上升，「死約」過後業主可能加租或中止租約，到時家長可能須付更高的租金或另覓居所，而搬遷亦須一筆額外支出。

置業理財小貼士

以銀行按揭貸款形式買樓，除須繳付金額龐大的首期外，其後須承擔最高達三十年的每月還款。因此在預算時，應計算你和家人的全年總收入及開支，及工作的穩定性，再根據大家的情况決定負擔能力。

家長申請貸款前，應多比較幾家貸款機構，從中物色最適合你的按揭計劃。物業價格會受經濟大環境影響，如日後樓價驟跌，按揭貸款將可能超過資產本身價值，就算轉賣物業，亦無法還清貸款，成為所謂「負資產」。

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作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。】

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