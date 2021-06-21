麵包添加劑或會影響兒童專注力　營養師6大建議　要留意一個編號

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-21 07:00

有時為了讓小朋友快速果腹，媽媽都會選購麵包給他們當早餐或下午茶。原來包裝麵包含有多種添加劑，部分更可能影響小朋友的專注力和睡眠，而且單一以麵包為早餐亦不能為小朋友提供均衡的營養，家長在選購麵包時要特別留神！

麵包是很多家長給小朋友的早餐或點心之選，但原來包裝麵包大部分都含有添加劑。營養師李杏瑜指，營養標籤上有E字編號的都是食物添加劑，除了防腐劑，還包括增味劑、乳化劑、人造色素、抗氧化劑等等。

暫時並沒有一種防腐劑是確實令人產生健康問題，而較大爭議的是E282丙醱鈣，有外國研究指此防腐劑有機會令人致肥、影響小朋友專注力和睡眠，美國連鎖快餐店麥當勞已表示店內麵包不會含有此添加劑，記者曾到市面的超市及便利店視察，發覺不少預先包裝的麵包也加入E282丙醱鈣。除了E282， 其他的色素和添味劑亦有機會影響小朋友的荷爾蒙分泌和神經發展。「另外，包裝麵包的膠袋也可能含有雙酚Ａ，危害健康。」李杏瑜補充說。

選麵包：愈少E愈好！

她建議家長為小朋友選購麵包時，「揀愈少『E』愈好。自製麵包固然最好，其次都可以選擇麵包店的鮮製麵包，這些麵包會較少防腐劑和添加劑。而選擇麵包的種類建議以穀類麵包為主，「趁小朋友對食物的包容度高，盡量選全穀麵包、黑麥包和裸麥包等，也可以夾芝士、忌廉芝士等增加味道」。

大人很喜歡的菠蘿包、雞尾包、牛角包、朱古力包，不但含有反式脂肪，也很容易令小朋友一吃「返唔到轉頭」，故不建議買給小朋友進食。而早餐只食用麵包的話，小朋友只吸收到碳水化合物，得不到均衡的營養，建議家長可以多烚一隻蛋、加芝士或牛奶，再添幾粒車厘茄或半個橙或火龍果，讓他們一餐攝取到澱粉質、蛋白質和纖維則最為理想。

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