夏至24節氣｜中醫教製2款飲品安神消暑　改生活習慣有利增高

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-20 17:30

二十四節氣之一夏至，是最早被確定的一個節氣，是太陽到達黃經90°時開始，「夏至」這一天日影最短，夏至的來臨，即代表暑假將至，相信家長已開始為小朋友編排暑期活動。中醫媽媽謝嘉雯特別建議家長巧妙安排活動和作息時間，有利長高之餘更令學習事半功倍，亦可達到養生的身心平衡。

謝醫師建議家長為小朋友巧妙安排活動和作息時間，有利長高之餘更令學習事半功倍。她說：「《黃帝內經》說『夏三月......夜臥早起，無厭於日』。即指夏至時節，晝長夜短，因此要晚睡早起，多活動，少睡眠，不要懼怕陽光，適當進行戶外活動，除了有益健康，也能藉自然界的陽光，促進自身陽氣的長養，增強抵抗力。」

對小朋友而言，更能令身體產生維生素D，有利鈣質生成，幫助骨骼發展。因此於夏天進行運動，會發現暑假過後，小朋友長高了許多，「『夜臥』即大約11時前就寢，並非指零晨時間方睡啊。「早起」就是指太陽出來時，約6至7時左右。雖然睡眠時間縮短了，但暑假可安排小朋友午睡片刻，除了補充體力，更重要時可以藉午睡養心氣。」

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由於夏天與「心」對應，容易因暑熱汗出過多，令心氣不足，或心火盛，表現煩躁，中午睡半小時至一小時，有養心安神之效，「睡眠後精神較集中，學術性的暑期活動；如數理班、中英文預備班需要專注力，可安排在早上或午睡後進行。除了靜態的學習活動，更要安排動態的活動；如球類運動、游泳予小朋友，勞逸結合，以配合他們生長發育，陽氣生發的生理特性。」

同時夏天中午太陽猛烈，不宜戶外活動。戶外活動宜在早上或下午至傍晚時間，謝醫師建議家長下午可安排悠閒類型的暑期活動；如手工製作、繪畫、棋藝...等。「晚上陰盛陽衰，陽氣趨於收歛，應該休息，不宜劇烈運動，一來有違陰陽；二來，劇烈運動令人精神處於亢奮狀態，不利入睡，影響睡眠。晚上可進行桌上遊戲(board game)或伴讀等親子活動。」

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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資料來源：Business Insider,Mosquito Magnet,The Daily Meal

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