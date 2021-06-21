兒童夏天喝冰水、沖凍水涼消暑　中醫：最傷脾胃引發濕疹鼻敏感

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-21 21:03

廿四節氣之「夏至」來了，即代表我們已進入炎炎高溫的夏季，天文台錄得的最高溫度更已直迫34度，走到戶外不消一會，已令人好想喝杯冰水或凍飲降溫，又或是沖個凍水涼消暑。註冊中醫師陳綺琪表示，由於小朋友「脾胃」仍在發展中，喝冰水凍飲及沖凍水涼降溫，也對其身體有一定影響，家長不妨跟陳醫師建議以下不傷脾胃的消暑良方。 (部分為資料圖片、網上圖片)

陳醫師表示讓小朋友沖凍水涼或飲冰水的影響不淺，家長不能忽視。「大熱天時喝冰水最傷脾胃，而沖凍水涼則易讓風寒外邪入侵，尤其是小朋友生理特質『肺脾腎常不足』，肺主一身之氣，與體表毛孔腠理有著密切關係，肺臟發展未成熟，則衛外不固，外界病邪容易侵入人體。」

點圖即睇陳醫師建議降溫注意事項:

冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

點圖即睇脾胃健康對小朋友的影響:

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夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上資訊僅供參考，有任何疑問請向註冊中醫師諮詢。

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