小朋友眼痕流眼水要留意！夏天踏入紅眼症高峰期　醫生教5招預防

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-06-25 17:30

香港步入夏天，酷熱日數增加，眼科專科醫生湯文傑表示，臨床上多了小朋友眼睛經常紅、癢、不舒服、流淚，這些可統稱為紅眼症的症狀。他表示，紅眼症一般其實是結膜炎，患者以小朋友居多，常伴隨過敏性皮膚炎、鼻炎和哮喘等過敏性疾病。

按圖即睇紅眼症可能出現的併發症包括：

「紅眼症最常由病毒（包括導致 COVID-19 的冠狀病毒）和細菌引起。」湯文傑醫生說，「它主要是通過直接接觸傳播，可以很容易地由患有細菌或病毒性疾病（如感冒或流感）的人傳播。」

湯醫生提醒，小朋友接觸紅眼症患者（或患者接觸過的表面）後，若沒有好好洗手，然後觸摸自己的眼睛，就有機會造成感染。所以，即使新冠疫情完全過去，建議家長可繼續幫助小朋友維持洗手習慣，以減少各種感染的風險。

此外，紅眼症也可能由過敏反應引起。過敏性結膜炎不會傳染，這種類型的紅眼症與免疫球蛋白E有關，而免疫、基因和環境等三者互相間的複雜反應，都是致病的因素。

小朋友患了紅眼症，除了紅、癢、不舒服、流淚，嚴重的還會出現黏絲狀分泌物，視力變差，有時眼睛痛到睜不開。「這些症狀可持續10天至兩週，期間要小心出現併發症。一般來說，紅眼症不會對健康構成嚴重威脅，併發症亦很少見，但一旦出現併發症後果可能很嚴重。」湯醫生表示。

按圖即睇紅眼症的治療方法：

教小朋友5招預防紅眼症：

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