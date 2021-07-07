親子好去處｜D2 Place親子餐廳還原冰雪小屋度炎夏　食玩買一天遊

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-07 12:30

炎炎夏日，實在很想和小朋友享受一個透心涼時光？位於D2 Place內的親子餐廳大樹先生的家近日聯乘來自瑞士的企鵝家族Pingu，更在餐廳內還原冰雪小屋，讓大家感受涼浸浸的夏季。該商場在暑假還有各類型市集，去年又開設新的室內遊戲館，附有小朋友都玩到的賽車遊戲設施，適合一家大小抖抖暑、開心玩一天！ 攝影：黃寶瑩（部分為資料圖片)

大樹先生的家 Ｘ Pingu企鵝家族

親子餐廳大樹先生的家今個暑假聯乘Pingu企鵝家族，帶給小朋友一個冰爽的遊樂世界！餐廳把經典的冰雪小屋場境還原，又可以和1:1Pingu和Pinga的造型公仔打卡，玩餓了還有聯名兒童餐和滿滿牛油香又酥脆的曲奇餅！除了主題佈置，餐廳還有沙池設施，大樹哥哥姐姐隨時出來教小朋友跳Pingu舞呢！

地點：荔枝角D2 Place TWO 1樓 費用：7歲以上小朋友及成人低消 $120；6歲以下收清潔費 $79（平日）／$109（假日）

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PowerPlay Arena

遊戲館内設有少見的賽車場，佔地超過5000呎，提供十多輛電動車，分2個尺寸，身高140cm以上人士可駕駛XL版，另外有正常尺寸的飄移車供小朋友玩。場地會提供頭盔，必須戴上才可玩飄移車。此外也設有其好玩的遊樂設施，適合一家大細。

地點：荔枝角D2 Place 二期2樓 時間：11:30 - 21:30（星期日至四、公眾假期）、11:30 - 22:30（星期五六、公眾假期前夕）

主題市集

D2 Place在暑假舉辦不同主題的市集，擺買各種手作和貨品，如手工皂、布藝、水晶飾物等，和小朋友一起逛逛街或者會有意外收穫呢！

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