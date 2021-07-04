暑假好去處｜烘焙教室加入STEAM　小朋友邊學整蛋糕邊學化學物理

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-07-04 09:30

踏入7月，暑假即將來臨，各位爸爸媽媽除了可以和仔女外出遊玩，亦可以安排一些寓學習於玩樂的節目，讓小朋友一邊放電一邊學習新知識。有烘焙教室以「STEAM」為基礎，推出烘焙興趣班，小朋友可以一邊學整蛋糕甜品，一邊學習科學及計算思維！ （攝影：龔嘉盛）

位於尖沙咀K11 MUSEA的創意互動式烘焙教室「Harry’s Kitchen哈里小屋」推出全港首創「STEAM x Baking」夏日烘焙課程。「STEAM x Baking」夏日烘焙課程將於2021年7月1日至8月31日期間舉辦，以二至三人為一組的小班形式授課，讓導師們可專注照顧每位參加者的進度需要。整個烘焙課程中，導師會要求家長避免插手，要小朋友一手一腳製作。

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烘焙課程由身具五星級酒店培訓經驗的糕點師負責教學，讓小朋友透過味覺丶嗅覺丶觸覺丶顏色及視覺此五大方向，以互動形式學習烘焙的基本概念，啟發大家從課程學習中到的烘焙及食材處理知識融會貫通。參加者在完成課程後，「Harry’s Kitchen哈里小屋」更會為學員提供成就證書，以證明參加者已通過由導師在課堂期間進行的一系列互動遊戲及小測驗。

按圖即睇「Harry’s Kitchen哈里小屋」的「STEAM x Baking」夏日烘焙課程詳情：

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BYO 自助烘焙

於銅鑼灣、旺角、九龍灣及元朗都有分店的BYO 自助烘焙亦有適合小朋友和家長一起參與的甜品「課程」，爸爸媽媽可以和小朋友一起，透過平板電腦內的教學片段，逐步跟著照做就可以，不會設時限，可讓大人和小朋友專心製作，當遇到不明白的地方，可隨時向店內職員查詢，而在完成後亦要自行清潔器材，可藉此讓小朋友學習洗碗做家務。

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Home焙小日子

同樣是一站式的自助烘焙店的Home焙小日子於荃灣、將軍澳、荔枝角都有分店，來到店裏，先選擇要做的甜品款式，拿取平板電腦觀看影片的製作步驟，之後再到材料區量取需要的食材及領取工具，再回工作枱開始製作，之後入焗爐，而在等出爐的時候更可以坐下來沖杯咖啡休息一會，在完成後再親手包裝。在這裏更不用清洗工具，完成後只要將用品交到回收枱就可以離開，絕對適合不愛洗碗的人。