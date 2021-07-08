張繼聰耐心等囡囡變公主　元元在家堅持穿公主衫　仲有呢個超可愛

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-08 07:30

平日等太太化妝可能很沒耐性，但等女兒化身成公主，就令爸爸張繼聰無比期待。近日張繼聰和謝安琪和一對子女去迪士尼樂園遊玩，張繼聰陪同女女Kakaball變身做公主，見到Kakaball十分陶醉。其實很多星B都很喜歡扮公主，平日也會穿上公主衫，一起來看看有誰是公主迷！

張繼聰女女Kakaball

日前張繼聰一家四口到迪士尼遊玩，謝安琪和兒子張瞻一組，而張繼聰則和寶貝女一組，更耐心等她變公主！張繼聰在IG寫道：「通常等「人哋」或者自己化妝扮靚都係耐性嘅修練／不過今次，真係一邊等，一邊迷醉／投哂降／」Kakaball再一次冧暈爹哋。

+ 33 + 33 + 33

李元元

元元（Lucy）在家抗疫的期間幾乎天天穿上公主裙扮公主，媽媽表示其實自己「 從來冇買過（公主裙） 有啲係要多謝迪士尼，有幾條係繼承Bnelle（親友）嘅」，但亦強調「佢！堅！係！日！日!要！著！公！主！裙！呀！」，據網友統計Lucy已經至少擁有4條公主裙，愛美程度簡直「無得輸」。近日她又再次戴上頭冠，「覺得自己好靚」的Lucy自然表現淡定！

+ 44 + 44 + 44

「小黃妃」黃熙恩

黃澤鋒和陳麗麗的寶貝女兒「小黃妃」早前到影樓拍了一輯公主為主題的照片，相中的小公主非常可愛，但原來在等待「變身」期間有點扁咀托腮，不過不減她的可愛呢！

+ 32 + 32 + 32

相關文章：郭可盈學霸女兒保良局蔡繼有小學畢業 連續3年攞學科冠軍