親子好去處｜跌入愛麗絲夢遊仙境　探迪士尼公主、比卡超過暑假！

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-09 17:38

今個暑假有大量卡通人物陪大家一起過！糊塗的小愛麗絲已帶同瘋帽子、白兔先生、妙妙貓等角色，化身為十大主題打卡位，還設有期間限定店，讓大家帶心愛的角色回家。而迪士尼的一眾公主，以及深受大人、小朋友歡迎的比卡超等POKEMON也來和大家見面了！

《愛麗絲夢遊仙境》奇幻派對

迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》今年70周年！由７月起主角小愛麗絲就來到YOHO MALL開辦奇幻派對，化身十大打卡位，重現部分經典場景，例如18呎高的「奇幻兔子洞」、5米長的「時光仙境隧道」，還有期間限定店，小粉絲絕不能錯過呢！

日期：7月10日至8月29日 時間：上午10時至下午10時 地點：YOHO MALL I中庭、YOHO Urban Farm及II中庭

十大主題打卡位：

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期間限定店精選精品：

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Disney Ultimate Princess Celebration|迪士尼公主巡禮

迪士尼迷和公主迷必到打卡！14 位迪士尼公主與女王塑像在這個暑假同場華麗登場！同時為慶祝香港迪士樂園度假區 15 周年及 剛於樂園「奇妙夢想城堡」舞台推出的「迪士尼尋夢奇緣」戶外音樂派對，活動場內亦放置一個參照「奇妙夢想城堡」，配以特別燈光效果而製成的裝置，令人一影再影，留下美好回憶！

日期：7月8日至9月5日 時間：上午10時至下午10時 地點：旺角MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

細數14位公主及期間限定店精品：

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Pokemon夏日運動祭

和Pokemon們一起過一個流汗的暑期！荷里活廣場化身盛夏道館，不少Pokemon都聚首一堂，設計各式挑戰等待大家！同場還有展出逾500張珍貴的Pokemon遊戲卡牌，機會千載難逢！現場更設有「Nintendo Switch 寶可夢電玩遊戲體驗區」，玩家可以免費暢玩最新的寶可夢遊戲《New 寶可夢隨樂拍》，絕不能錯過！

日期：即日至8月31日 時間：上午10時至下午10時 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

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