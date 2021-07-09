一文睇清全港40個泳池開放　人數放寬至50%會派籌嬉水池不開放

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

近日新冠肺炎疫情和緩，康文署指，目前全港44個公眾泳池中，有40個已重開，可容納人數上限已獲放寬至50%，餘下4未開放泳池是受重建工程和防疫等規例影響。

按圖即睇40個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：

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由６月２４日起，四十個公眾游泳池將開放，入場人數不超過可容納人數的50%，重新開放的游泳池，開放時間由每日上午六時三十分至晚上十時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。以上公眾游泳池只開放部分泳池設施。現時尚有部分泳池場館關閉。

較好玩的公眾游泳池（嬉水池暫不開放）

泳池重開滿額會派籌

泳池的入場人數不超過可容納人數的50%，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

按圖即睇到訪泳池注意事項：

帶小朋友去玩，除了玩得開心，最重要是玩得安心。因此，防疫之心不可無。除了戴上口罩之外，兒科醫生亦曾提及更衣室是「播毒」的高危地點，家長也要小心提防，才能無憂玩樂，平安回家！

按圖即睇更多注意事項：

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按圖看4月2日重開泳灘名單：

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