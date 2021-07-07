暑假Staycation｜一家大細住酒店玩另類活動　香格里拉仲有呢樣玩

撰文： 許珞珩 余嘉文 最後更新日期： 2021-07-07 20:30

小朋友的暑假即將到來，由於今年也不能外遊，Staycation已成為很多家庭的暑期活動之選，但帶住小朋友只在酒店吃吃自助餐、游水或打打卡，似乎滿足不了好動活潑的小孩子。今次介紹3間酒店，最新推出的親子package，當中夏令營住宿假期，節目包括豪華住宿及多項大自然歷奇活動，令爸爸媽媽不用再為小朋友想玩樂而大費周章，可以盡情享受假期的輕鬆與悠然自在。 攝影:黃舒慧、黃寶瑩、部分圖片由受訪者提供

港島香格里拉 親子夏令營住宿假期

今次港島香格里拉推出家庭夏令營住宿假期，在四日三夜的「香格里拉親子夏令營」 之旅中，將可以帶小朋友由酒店內玩到酒店外，走入香港大自然，探索自然奇觀，重新發現大自然之美。各位父母在盡享酒店設施的同時，酒店已安排一系列親子活動，讓大人與孩子可以不同方式譜寫難忘仲夏時光。

按圖即睇港島香格里拉親子夏令營住宿假期詳情：

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香港萬麗海景酒店 萬麗童樂夏令營

香港萬麗海景酒店推出萬麗童樂夏令營，分別有「盛夏音樂童心之旅」及「仲夏 S.T.E.A.M.親子假期」，讓小朋友們從音樂劇及 S.T.E.A.M. 工作坊中激發不同潛能，仲夏 S.T.E.A.M.親子假期由 2021 年 7 月 2 日至 8 月 31 日，逢星期五供應而，盛夏音樂童心之旅由 2021 年 7 月 3 日至 8 月 31 日，逢星期六供應，價錢為每晚港幣$ 1,800 起。

按圖即睇香港萬麗海景酒店萬麗童樂夏令營詳情：

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新開黃竹坑雅格酒店 親子探索之旅

由本地精品酒店集團 Yulan Group 最新開幕「雅格酒店」 （the Arca）定於 2021 年 7 月 8 日開幕。位置於港島黃竹坑，為慶祝酒店隆重開幕，呈獻一連串精彩活動及夏日度假住宿優惠，而酒店環球美食餐廳 Arca Society 亦同步登場。開幕當日將會派出別緻的 Arca 流動車到港島多區免費派發咖啡及雞尾酒，更可民更可參與流動車上的拋豆袋遊戲一展身手，成功將豆袋拋進洞將有機會贏得雅格酒店免費一晚住宿體驗。

點圖即睇雅格酒店最新活動詳情：

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香港東涌世茂喜來登酒店 烹飪X手工藝

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由7月12日至8月27日期間，香港東涌喜來登酒店將舉辦多個有趣的手作工作坊，讓家長們透過不同活動，啟發孩子們想像力，共享親子樂。活動包括面部彩繪，以及各項手工藝活動，如鎖匙扣、馬賽克杯墊、粉彩、草帽、蠟筆項鍊和立體黏土創作、美甲等。

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另外，每天早上將有由酒店甜品師傅及點心師傅親自教授的中西式烹飪班，讓大人小孩親身製作甜品及點心，包括曲奇餅、杯紙蛋糕、洛神花蜂蜜椰汁糕、柚子蝦餃等。

若孩子是好動一派，可到宴會廳的躍動遊樂區。遊樂區內有各式活動，如氣墊球、足球九宮格、射箭以及各項充氣遊戲，如迷宮、迷你充氣騎馬，讓孩子放電。

價錢：兩位成人及一位小童，可以房價每晚港幣$1,750+10%起，入住豪華客房一晚連嶼坊自助早餐及港幣$600酒店餐飲消費額，並免費參與夏日學院多項活動。

查詢：2535 0035

香港港麗酒店X Momonittu

由即日至8月31日，香港港麗酒店聯同童裝品牌Momonittu推出夏日家庭住宿專案「Little Conrad by Momonittu Staycation」，計劃適用於四人家庭，賓客可在由Momonittu設計、以玩味動物圖像打造的豪華客房或套房住宿一晚。每房將提供一份Momonittu迎賓禮物套裝，內有拼圖方盒、可愛玩偶等。酒店亦會準備Momonittu果撻、兒童浴袍和拖鞋，讓小孩投入玩樂世界。

家長可帶孩子到專為小朋友而設的「Little Conrad Zone」玩樂，區內分成三個主題，包括讓孩子盡情放電的「Bouncy Room彈跳空間」、備有多套教育玩具的「Kids Room奇趣空間」及供一家人打卡合照的「Kids Room留影空間」。

預訂日期：即日起至8月28日

價錢：港幣2,788元，包含自助晚餐和早餐（供兩名成人及兩名18歲以下的小童享用）、及夏季限定版港麗小熊乙隻等。

查詢：2822 8828

黃金海岸酒店 X Peppa Pig

黃金海岸酒店推出Peppa Pig夏日住宿計劃。（網頁圖片）

黃金海岸酒店推出Peppa Pig夏日住宿計劃，由即日至8月31日，提供連串有趣的戶外攤位遊戲、親子Peppa Pig草裙設計工藝坊，以及半價暢玩黃金海岸飛天鋼索和兒童小火車等。連續入住兩晚，更可免費獲贈Peppa Pig兒童故事書、免費參與親子貝殼肥皂製作坊等。

價錢：

淨價 HK$1,680起（星期一至四）

淨價 HK$1,980起（星期五及星期日）

淨價 HK$2,380起（星期六）

查詢：2452 8833

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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