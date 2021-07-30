孩子食素會否影響發育？　日常飲食滿足5大要求唔食肉都可以健康

為了改善體質與健康狀況，擺脫心臟病(Heart disease)、糖尿病(Diabetes)、肥胖等疾病，許多人選擇素食，而不吃肉類葷食。有些人吃素則是基於環保、信仰、文化或道德等原因。那麼年紀還小、不懂得選擇、身體健康的孩子，需要吃素嗎？素食是否適合孩子呢？

文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣賴建翰醫師



素食兒童要吃的5種食物（點圖閱讀）：

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什麼是素食？

素食也有不同程度，依其食用的飲食類別，可分成以下3種類型：

1. 蛋奶素食者(Lacto-ovo vegetarians)：不吃魚、肉和家禽，他們的蛋白質來源，包括牛奶、優格、起司、蛋、豆類、堅果和蔬菜等。

2. 奶素食者(Lacto-vegetarians)：不吃魚、肉、家禽和蛋，他們的蛋白質來自於從牛奶、優格、起司、豆類和堅果等。

3. 純素食者(Vegans)：不吃魚、肉、家禽、蛋和乳製品，從豆類、堅果和黃豆類製品中，獲取蛋白質。純素飲食可能導致嚴重營養不良的問題，不適合正在發育，需要大量蛋白質的兒童。

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素食兒童的5種必需品

1. 牛奶：1歲以下的嬰兒必須持續喝奶。

2. 固體食物：與醫生討論在孩子的飲食中，加入固體食物的適當時間。

3. 纖維：注意纖維的攝取量，纖維過多會阻礙鋅、鐵或鈣等礦物質的吸收。纖維素會使孩子長時間維持飽足感，使得他們感覺不到餓，反而少吃了原本生長發育所需的食物量。

4. 水果和蔬菜：水果和蔬菜儘量多樣化，多吃幾種，建議每天吃2小份水果、3小份蔬菜。

5. 油：大豆油和芥菜籽油是好油，含有豐富的亞麻酸，有益於大腦和神經組織發展，油也是能量活力的來源。

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素食兒童的飲食

只要飲食計劃中含有足夠的必需營養素，即使是孩子也可以吃素，成為素食者。飲食的內容必須包括如下：

- 生長所需的蛋白質替代品，來自於乳製品、堅果、雞蛋、穀類或黃豆製品。



- 脂肪，來自肉類油脂之外的替代來源。



- 日常活動所需的基本熱量。



- 維生素和礦物質，尤其是維生素B12、維生素D和足夠的鈣。另外還需要鐵質，來預防貧血(Anemia)等血液類疾病。



- 適當的食物組合，如果缺乏正確平衡的組合，食物中的營養素就不能被完整吸收利用。



最後，給孩子吃素時，請記得下列幾個重點：

- 充分瞭解營養素的替代品



- 提供多種食物讓孩子享用



- 巧妙地選擇食物



- 在點心中加入堅果、酪梨或乳製品，提供良好的生長能量來源



- 不需嚴格控制幼兒的飲食



- 根據個人需求或遵從醫生指示，服用營養補充品



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩吃素好嗎？切記包含這5種營養】