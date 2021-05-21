小滿24節氣｜小朋友易攰冇胃口　中醫教用一種食材製作3款素食療

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-05-21 12:59

農曆四月的小滿節氣是從初夏向仲夏的過渡時間，此時氣溫明顯升高，植物開始茂盛，萬物也正值生長的旺盛期。謝嘉雯中醫師指《月令七十二候集解》中提到：「小滿，四月中。小滿者，物致於此小得盈滿。」表示麥類等夏熟作物籽粒開始飽滿，但尚未成熟的半飽滿狀態。香港於「小滿」節氣前後，持續酷熱，天地間充滿陽剛之氣，正是陽盛至極時期。

她指：「酷熱天氣持續，令人食欲欠佳，氣隨汗脫，使人容易怠倦，以下介紹3款以椰子為主題的純素食療，既消暑又沒有肉湯的油膩感，既能補充能量並可改善夏日汗出後的疲倦。」

按圖即睇印度椰子三豆粟米素湯材料及做法：

印度椰子剖開後並沒有椰子水，因它們是以原隻椰子去殼後，進行烘乾而成，令內裡的水份被抽走，以利保存， 但精華卻保留在椰子肉內。因此印度椰子以味道香濃以著稱， 用它煲湯， 椰香濃郁但味道清新，令人夏天食欲大開。

綠豆性味甘﹑涼;能清熱消暑。白扁豆性味甘﹑平;能健脾和中﹑化濕， 黃豆健脾益氣， 豆類含豐富植物蛋白，是小朋友發育所需的重要營養。配合清熱利尿的粟米，令濕從小便去，適合食欲不振，易腹瀉爛便的小孩。

按圖即睇印度椰子合掌瓜茅根椰棗素湯材料及做法：

合掌瓜性味甘﹑溫;有理氣和中﹑健脾開胃的功效。白茅根性味甘﹑寒， 能清熱利尿。紅蘿蔔又稱胡蘿蔔， 中醫認為有補肝明目的作用， 與現代醫學認為其含有大量胡蘿蔔素，有益於視力發展不謀而合，並提供大量纖維， 又可令湯水味道更鮮甜。椰棗盛產於中東， 有溫中益氣，補虛損的功效。

按圖即睇椰青水蒸飯材料及做法：

椰青其實是新鮮椰子去皮後的樣子， 性質平和。椰青水清甜美味， 有清暑解渴的作用， 並含豐富電解質，能補充因夏天流汗增多引起的電解質紊亂， 恢復疲勞。更重要是， 用椰青水煮米飯， 清甜的味道能為大人和小朋友在悶熱的天氣中， 增進食欲。，

椰青水雖不含脂肪， 但糖分高， 印度椰子肉以飽和脂肪為主， 也會釋放於湯水中， 關注糖分或脂肪的家長， 便要注意喔。因此， 以椰子作食材，即使消暑美味，也只宜追求口腹上的「小滿足」，點到即止，不宜天天吃。若是「過滿」，反令健康有所招損。中國聖賢認為「滿招損， 謙受益。」;這亦是廿四節氣中，為何有小暑﹑大暑，小寒﹑大寒，小雪﹑大雪，卻只有「小滿」而沒有大滿，這亦是「小滿」蘊含的哲學意義所在。

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點圖即看「立夏」湯水:

點圖即看「立夏」生活注意宜忌：

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