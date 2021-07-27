iPad演奏低學習門檻易培養興趣　組樂團讓小朋友真正享受音樂創作

在疫情下，不少學習都由實體轉為網課，亦推動了電子學習的普及。雖不少家長視電子產品如洪水猛獸，擔心會影響小朋友視力，甚至沉迷電子遊戲，但運用得當的話，確實可以令學習更有趣味和效率。電子學習甚至可以突破空間和經濟條件的限制，現在一人一「Pad」也可以組成e-樂團，享受合奏和創作的過程。



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香港音樂教育家協會每年都會舉辦「迴旋聲譜」e-樂團音樂創演實踐計劃，讓參與的中、小學生用iPad去創作和以樂團形式去公開表演。整個演出只需使用iPad內置的app「GarageBand」，該程式擁有完整的聲音資料庫，齊備各種震撼逼真的樂器可供彈奏，由弦樂、鍵盤、樂鼓、結他，以至琵琶、二胡、日本箏、太鼓等，世界各地樂器均可隨時試用，相對傳統學習樂器的模式，有助學生培養更廣闊的音樂視野，不被某種樂器規限。

香港小朋友需要享受音樂

e-樂團音樂創演實踐計劃創辦人梁智軒博士指，現時香港小朋友學樂器，都難免受限於考級制度的影響而不能享受「音樂的自由」。在學校，音樂堂的歌曲也已經脫離現代小朋友的成長環境，都是一些舊歌曲，自然更難投入其中。

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相對於傳統學習樂器，iPad 更便攜、易上手。梁博士解釋：「學習音樂其實都需要門檻，最直接的便是學器的價錢、家裡有沒有地方等。而用iPad演奏正可降低學習音樂門檻，可讓同學發掘感興趣的樂器，認識樂團的各種樂器音色，慢慢培養出對音樂的興趣，而且音樂是要創作和合奏演出才好玩！」

透過讓學生使用「GarageBand」app 組e-樂團舉辦演奏會演繹自創樂章，梁博士最希望帶出一個信息，便是讓小朋友自主去享用音樂，用iPad演奏省卻了操作實體樂器上的阻礙，更可專注於創作，這才是音樂的本質，遠比只跟樂譜演奏考級曲目來得更有趣。

來自聖公會九龍灣基樂小學的甘朗澄和周文禧同學都是「迴旋聲譜」e-樂團的參與學生，本身有學鋼琴的周文禧表示，參與計劃可以認識更多不同學器的音色，更是首次是樂團形式去「玩樂音」，的確會對音樂比以往有更大興趣。

甘朗澄同學則表示自己一直以來都想學樂器，參與計劃後亦加深了這個念頭，但自己一直沒有和家人說出想法，因為他認為家庭負擔是一個障礙。現在能透過科技去創作和享受音樂，也是另一個選擇。

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