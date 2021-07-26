東京奧運｜張家朗曾讀英華、林大輝　香港運動員不乏名校出身

東京奧運各項賽事進行得如火如荼，全民支持香港運動員。是次東京奧運本港派出46名運動員，出戰13個項目。原來不少運動員除了運動了得、刻苦練習之外，也不乏名校出身，可謂是文武全才，勇奪奧運花劍金牌的張家朗就曾是英華書院的學生，還有其他運動員的母校是喇沙書院、拔萃男書院、拔萃女書院等學校。



勇奪奧運男子個人花劍金牌的張家朗，自2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，他於初中時就讀英華書院，其後轉到林大輝中學，他在中四決定退學轉為全職運動員，父母同是籃球運動員，他小時候先接觸籃球，後來在暑假時首次接觸劍擊就愛上這項運動。2016年首次參與奧運賽事，今屆屬第2次代表香港在東奧出戰「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」。

近日十分多人關注的羽毛球選手伍家朗亦在拔萃男書院畢業；而最為人熟知的「牛下女車神」李慧詩則就讀於梁式芝書院。在運動員當中也不乏「文武雙全」的，在運動方面表現出色之餘，也憑實力入讀大學。如田徑跨欄選手陳仲泓於香港浸會大學修讀體育及康樂管理；游泳代表黃筠陶中學就讀瑪利諾修書學校（小學至初中）、拔萃女書院（中三至中六），隨後入讀理工大學；另一名游泳代表鄭莉梅更在香港中文大學修讀碩士。

按圖即睇東京奧運香港參賽運動員的學歷：

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