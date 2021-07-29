動感之旅｜35000平方呎射擊場推介　必玩運動競技場+獨木舟生態遊

射擊於奧運眾多個項目中，一向被視為較「冷門」的項目，比賽要求選手能夠沉着應戰，在高壓的情況下仍然能夠保持穩定發揮。不過，射擊比賽都分很多種，而國際實用射擊比賽（IPSC）就是另一種較受歡迎的射擊運動。

IPSC又名實用射擊，運動源於軍警及特種部隊訓練之用，在不同的訓練需求下，會在場地設置不同佈局，包括街道、銀行等，後來逐漸演變成比賽，要求射手在最短的時間內準確地完成所有射擊目標。

IPSC近年於香港逐漸普及，愈多多人投身該項運動。（香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營@youtube截圖）

與速度競賽 必須快、狠、準

在IPSC比賽中，槍械分類可大致分為實彈及BB彈，以香港為例，一般參加IPSC比賽均以BB彈氣槍為主，其原因是入場門檻較低，亦毋須考取槍牌。比賽過程中，選手要求在最短的時間裏，擊中所有目標，再計算射擊系數。

有別於奧運射擊項目，IPSC的比賽靶會分為兩類，第1類為紙靶，靶上共有三個區域，包括A區、C區及D區，選手一般稱其區域為Alpha、Charlie及Delta，以之識別，分別代表獲得5分、3分及1分。此外，靶場上亦有一款金屬靶名為popper，擊中後獲5分。

有加分制度，當然亦有扣分制度。選手要求每個紙靶必須擊中2發，若沒有擊中，每一發會被扣10分，另外比賽區域設有不可射擊目標（或稱為人質靶），若選手誤中人質靶，或沒有擊中目標，每發亦會被倒扣10分。最後，若射手在射擊行為方面出錯，包括誤射、動作出錯等，每個行為均會被扣10分，因此比賽可算是緊張刺激，因為未到最後一刻，都不會知道鹿死誰手。

比賽設有不同場景及目標，射手需要臨場應變，了解場地及其他射手的打法。（chan_spring IG）

射擊場地推介：35,000平方呎Workshop 多人混戰超刺激

位於油塘的SWS Shooting Workshop設有BB彈、Nerf、Rival、Jelly Gun等槍械的對人或對靶訓練。為增加代入感，SWS更模仿室外場景，加入森林、河流，貨櫃場、坦克車、市集、滑梯等，遊戲中更加入燈光背景音樂及噴放煙霧，令射擊活動更加刺激。四個區域更可以打通或獨立使用，適合多人大混戰。👉🏻按此立即參與👈🏻

單人對戰／射靶體驗

👍一人體驗，可選擇任何一款槍在45分鐘內在遊戲區內進行

👍可選擇 Nerf Gun, Rival, BBS, Jelly Gun

• 單人（平日）$65／ 單人（假日或繁忙時間）$85

SWS提供多元化的射擊活動。

二人對戰／射靶體驗套票

👍適合二人以上進行體驗，可選擇任何一款槍在45分鐘內與朋友於遊戲區內進行對戰／射靶

👍可選擇 Nerf Gun, Rival, BBS, Jelly Gun

👍包2000發BB彈／小食一客 ／ 罐裝飲品 x 2

• 二人套票(平日）$150 ( 原價$200 ) ／ 假日或繁忙時間$180 ( 原價$240 )

+ 2

同場競技推介：NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA



運動遊樂競技場「SPORTAINMENT ARENA」為熱愛玩樂和做運動的人士而設，備有9大遊戲園區，例如球類對戰、挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲。玩家可盡情探索運動的樂趣，是非常新鮮的體驗！👉🏻按此立即參與👈🏻

01空間」獨家網上售票

親子套票（1成人+1小童 60分鐘) $230

成人 (60分鐘) $140 ／ 學生 (60分鐘) $110 ／小童 (60分鐘) $90

+ 2

同場生態遊推介：藍天綠蛋島獨木舟生態遊



綠蛋島位於清水灣大嶺峒東面海域的一些石礁排，在清水灣大環頭半島以東，原名爛排。綠蛋島因在高空上看時形狀似一隻荷包蛋，中央部份的「蛋黃」的部分呈綠色（因中央部份佈滿綠色植物)，故近年被稱為綠蛋島。

這個隱世玻璃水小島上有個小沙灘，水清沙幼而且水淺，適合嬉水浮潛。綠蛋島在大潮退日子，可直接經沙堤走到綠蛋島，一般日子則需涉水而過／游水。👉🏻按此立即參與👈🏻

01空間優惠價：

4人 $2,880 (原價$3,560)*

外加一位 $720 (原價$890)

*大人小朋友同價, 八歲以下小朋友同樣需要比全價，而且每位小朋友全程必須要有一位家長陪同