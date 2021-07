何詩蓓奧運奪銀　胞姊何雅舒同為飛魚　讀同一中小學曾攜手出賽

23歲「女飛魚」何詩蓓今早出戰奧運女子200米自由泳決賽,勇奪銀牌並打破亞洲紀錄,為港隊寫下歷史一頁。原來其胞姊何雅舒同為泳手,二人感情要好,並曾攜手出戰大型接力泳賽。



主項蛙泳 曾破學界紀錄

何詩蓓(Siobhan Bernadette Haughey)的父親是愛爾蘭人,母親為香港人。比她年長2年的姊姊何雅舒(Aisling Bridget Haughey)同樣是泳手,並於6歲時加入南華會泳隊接受訓練。

兩姊妹同讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學,曾代表學校參加多項校際游泳賽事。直至2017至2018年度,在香港學界體育聯會港島東區小學校際游泳比賽中,何雅舒為女子甲組50米蛙泳及100米蛙泳的紀錄保持者。

出戰世大運接力賽

2017年,何詩蓓及何雅舒一同參與「第29屆台北夏季世界大學運動會」,二人的主項不同,何雅舒出戰100米及200米蛙泳賽事,而何詩蓓則出戰100及200米自由泳比賽,惟二人亦有攜手出戰女子4x100米混合接力初賽,惜最終於小組排名第6,總成績得第12名,無緣決賽。

飛魚姊妹花感情要好,何雅舒生日時,何詩蓓曾於社交平台分享多幀與胞姊的合照,並送上祝福:「 I hope your day is as fabulous and fun as I am」。

