興趣班｜林盛斌兒子學劍擊　周汶錡兒子學結他彈生日歌送媽媽

奧運熱潮持續，今年港隊成績優異，勇奪一金兩銀一銅的佳績，讓不少港人重拾運動興趣。不少星二代都有報讀興趣班，其中奧運熱潮下運動興趣班成為大熱，徐子淇細仔及諸葛紫歧大仔穿起全副裝備學習劍擊，張智霖囝囝張慕童就學滑板。



張家朗在個人花劍為香港勇奪金牌，讓劍擊這項運動一下子成為熱門運動，不少星媽星爸紛紛曬出小朋友學習劍擊的照片。徐子淇細仔、諸葛紫歧大仔、Bob 林盛斌細仔等都有學習劍擊。

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而今年首次成為奧運項目的滑板亦很受星二代歡迎，朱薰的一對仔女和張智霖囝囝張慕童都有學滑板，而李嘉欣囝囝則學習高爾夫球。按圖即睇星二代參加了那些運動興趣班：

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除了運動類，其實亦有不少星二代學習藝術類型的興趣班，例如陳小春囝囝Jasper和黎諾懿囝囝小春雞等等都有學琴。按圖即睇星二代參加了那些文藝類興趣班：