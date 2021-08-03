被胡杏兒二仔Ryan強吻　李元元面有難色一招「如來神掌」推開

早前李璨琛囡囡李元元和胡杏兒、陳敏之的兒子聚會，幾個小朋友玩得非常開心，胡杏兒囝囝Ryan更加情不自禁「強吻」了元元，讓一眾星爸媽忍不住拍照留念。



李璨琛囡囡李元元日前和胡杏兒囝囝Brendan、Ryan、陳敏之囝囝子樂一起相聚，其中元元更成為一眾星媽和男孩子的焦點，個個都爭相和元元合照。胡杏兒囝囝Brendan、Ryan由爸爸帶著前往，Brendan成功拖着元元合照，爸爸搞笑表示是「拖着女仔的招積樣子」，而Ryan更加情不自禁「強吻」了元元，卻遭到元元一掌推開「無端端俾人強吻我一個如來神掌推開佢 #面有難色 #喂你個仔做咩事先 」，仍在內地工作的胡杏兒雖然未有出席聚會，但她在IG留言表示：「Ryan 應該好鍾意Lucy，情不自禁」。

另一邊廂，陳敏之則和元元一起拍照，更表示「佢叫我要叫佢做Lucy姐姐」，陳敏之更加幫元元搽唇膏。

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