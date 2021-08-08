2-7%兒童出現小腸氣問題　勿信自行痊癒　醫生：不做手術後患無窮

小腸氣，俗稱疝氣，在小朋友來說很常見，大約2-7%的小朋友會有這問題。小兒外科專科醫生廖思維表示，小腸氣甚至在幼年甚至哺乳期已可以發生，「它的成因是小朋友的腹股溝（「大髀罅」）中，有通道或缺口未能生長完善，令肚內的器官有機會在該通道中凸出來，形成腹股溝中有硬化或腫塊，這些器官可包括大腸、小腸、卵巢、子宮及膀胱等，因此不論囝囝或囡囡都有機會患上小腸氣。」



小腸氣必需做手術解決

一般來說，治療小腸氣都有賴做手術，但坊間或網上有很多說法，譬如說可以替孩子做些按摩，幫助小腸氣自行痊愈，廖醫生提醒：「這些聲稱的效果是不會出現的，小腸氣基本上不會自然愈合。其實，以現時的技術替BB 做小腸氣手術並沒有太大問題，反而，若拖著任由病情發展，出現了併發症例如腸梗塞或者腸壞死，對BB更危險。」

有兩種情況未必適合使用微創手術

微創手術

微創是小腸氣手術在最近10-20年比較盛行，它帶來的改變包括：

1.傷口較細小，愈合較快。

2.一般來說，傷口愈合之後疤痕不會太明顯。以現在來說，甚至可用細小至3mm的儀器，在體內進行縫線，大部分小朋友的傷口埋口後，完全不會有任何痕跡。

3.另一個大好處是，小腸氣若在其中一邊出現，另一邊出現的風險也會增加，如果是早產的嬰兒這風險更可能高達10-20%；而進行微創手術的內窺鏡，可以很清楚地看見另一邊有沒有小腸氣症狀，若有的話，做手術時可以一次過處理，小朋友就不需要先後接受兩次手術了。

傳統開刀

但並不是每個小朋友都適合微創手術，廖醫生表示它有少許局限，以下兩情況未必會建議用微創手術處理小腸氣，可能以傳統的開刀手術會比較適合：

1.有些非常早產的小朋友，心肺功能太弱，未必適合。

2.若BB之前曾做過腹部手術，腸有黏連情況，也未必適合。

曾有不少小腸氣BB的家長問：BB還在吃奶，有沒有手術以外的辦法可治療？又或可否再過一兩年才處理？廖醫生表示，「如果是小嬰兒有小腸氣，家長肯定都會比較擔心，但是我們仍會建議及早治療，把小腸氣處理好，對BB會更安全。」

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