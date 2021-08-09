生痱滋三大成因　戒口改善飲食有幫助　有一類小朋友更易生痱滋

小朋友不時會嗌口痛，家長細心看就會發現口痛是由於生痱滋所引致，小朋友生痱滋家長可以做什麼？生痱滋的原因又是什麼？另外，有家長會自行到藥房購買一些痱滋膏給小朋友涂，但兒科醫生陳欣永指有一些痱滋膏內含有不適合小朋友的成分，更有機會引致罕見病，家長點做先好？



按圖即睇生痱滋成因：

痱滋的成因

兒科醫生陳欣永講指，小朋友生痱滋的原因有很多，「其中包括創傷性（自己咬損咬傷），而爸爸媽媽最擔心的就是小朋友會否缺乏維他命，若體內缺乏一些維他命及營養成分包括維他命B、鋅、鐵，都容易引發痱滋的情況。另外是因為免疫力系統問題，如果那陣子身體比較弱，休息不足夠都容易會生痱滋。」陳醫生更續言，如果小朋友本身有哮喘，會用到一些吸入性的類固醇，建議他們用完之後都要漱口，沒有漱口容易增加生痱滋和鵝口瘡的可能，這些都是在小朋友身上有可能發生的情況。

除此之外，原來一些飲食的習慣都會讓小朋友容易生痱滋，陳醫生說：「例如小朋友喜歡食煎炸油膩、薯片、其實容易都引致刮損口腔，形成傷口，造成痱滋。」不過出牙的牙尖、磨牙等都容易因為創傷到口腔，容易引致痱滋。

從飲食上解決痱滋

如何解決痱滋的問題？陳醫生指出痱滋一般會在5至14日，大概兩個星期內復原。家長可以從飲食方面入手，如果正在生痱滋，應該避免進食一些刺激的食物，如太凍、太酸、太熱的食物都要避免。「如果擔心缺乏維他命，要食多種不同類型的飲食，均衡飲食，補充維他命，多食水果蔬菜，含有鐵、鋅等，希望能改善情況。」

勿胡亂購買坊間痱滋膏​

有家長見小朋友生痱滋，會在坊間購買一些痱滋膏去止痛，然而常用的痱滋膏內或含有阿士匹靈，如果12歲以下小朋友使用的話，有機會會引致一些罕見的病，如雷爾氏綜合症，即肝狀加腦部衰竭，故建議不要隨便去買外用的止痛藥。

陳醫生補充說：「其他有效的外用消炎藥，當中是包括有少許類固醇成分的藥，如果痱滋真的很厲害，就應該去看醫生，看看是否需要用藥物。」

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