Coffee林芊妤囝囝被傳讀2間幼稚園　翟伯伯最關心呢個問題

早前Coffee在IG上載了限時動態，見到囝囝翟伯伯身穿上和以往不同的幼稚園校服，傳出她讓兒子日讀2間幼稚園的疑雲。Coffee再貼出和朋友的對話，指是自己「大頭蝦」，為囝囝報錯了學校，結果原本升讀K1的伯伯再次到另一間幼稚園體驗PN班。而Coffee亦仍在頭痛兒子繼續留在原校做K1細B還是PN班大B好，但伯伯關心的卻是另一個問題！



Coffee早前被家長發現讓兒子讀2間幼稚園，除了本身正在就讀的綠茵國際英文幼稚園（日出康城），但她在IG曬出兒子「第一日返學」的限時動態時，伯伯卻是身穿「星二代學府」國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）的校服！

她其後再貼出和朋友的對話，表示是自己早前「大頭蝦」為兒子報錯了，故伯伯先在這星期在St.Cat體驗PN班，而下星期再返綠茵上課，不會一日上2間。而最令她頭痛的是，因為伯伯是細B，她亦有意讓兒子重讀PN做大B，但綠茵的老師又指伯伯能跟上課程，而且表達能力很好，不需要太擔心兒子的能力，令她仍在「心大心細」，未決定是否繼續在綠茵升K1。Coffee指在觀察伯伯在PN的表現，希望他不會感到很悶。

不過，伯伯關心的不是自己是否跟上課程，而是問「有冇功課」，令Coffee也笑嘆自己有個愛做功課的兒子呢！

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其實國際英文幼稚園極受星爸媽歡迎，陳展鵬、單文柔的女兒小豬比亦是在今年在此校讀PN班，即是極可能和伯伯成為同學仔。而此校畢業的星二代不計其數，杜德偉兒子AJ (Alex Junior)、陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。此校升小成績非常不俗，不少人考入著名直資及私立小學。小豬比入讀的是紅磡校，提供2歲的N班課程，學費約$82,797一年，完成N班會直升九龍塘羅福道或雅息士道的K1。

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除了上述幼稚園，另有不少名校也是星爸媽的熱門選擇。

大埔懋柏禮國際幼稚園

王祖藍早年在國內工作，太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活，年初王祖藍重返TVB擔任首席創意官，一家四口也回港生活，大女Gabby更開始其校園生活。在4月時，李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片，她更留言：「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班，該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，綜合了探究式、體驗式的教學法，半日班每年學費$90,200。

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Tutor Time多多國際幼稚園

陳凱琳與鄭嘉穎大仔Rafa入讀的學校是Tutor Time多多國際幼稚園，於九龍塘、北角、中半山及元朗均設分校。學校提供專為六個月至六歲小朋友而設的課程，包括嬰兒活動組（六個月起）、幼兒活動組（1-2歲）、幼兒園（2-3歲）、幼稚園（3-6歲）及延伸課程，學費因應分舍及課程而異。以九龍塘沙福道分校為例，適合1歲半孩子入讀的幼兒活動組學費因應每月的上課堂數而定，如一星期上一堂，一個月學費為二千多元；若一星期上五堂，一個月學費約為8千多元。

在兒子上課的第一天，陳凱琳於IG表示：「我相信很多家長都會有共鳴，看見孩子上學必定百感交集，心情既興奮，又擔心！」（I’m sure a lot of parents can resonate with me when I say there’s mixed emotions of excitement, worry, happiness and everything inbetween!）。她又指，眼見囝囝滿有好奇心，學習新事物，見證他們成長，為他們感到自豪之餘，更鬆一口氣！

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浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園

陳柏宇2歲多的女兒陳羿辰Abigail非常可愛，她早前更開始上學，於浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園就讀學前班，半日班全年學費為$46,000。日前媽媽符曉薇貼出女兒的成績表，只見Abigail各方面也表現出色，幾乎獲得滿分，網民也大讚她「好叻女」！

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維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

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Coffee 喺Ig 開live 講返工人辭職嘅因由。（Coffee ig)

姐姐由BB出細照顧至今，Coffee都怕換姐姐會令仔仔唔適應。（ig截圖)

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