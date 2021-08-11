星爸陪玩被女兒嗲暈　小豬比拖陳展鵬玩韆鞦、元元大讚李璨琛好型

很多人都說女兒是爸爸的前世情人，爸爸甘願為了女兒當上女兒奴。娛樂圈有不少星爸亦是有名女兒奴，為了女兒什麼都可以，而女兒亦會做很多事情「冧爆」爸爸！例如陳展鵬囡囡小豬比就「嗲」爸爸陪玩，元元則會大讚爸爸「型仔」。



陳展鵬囡囡小豬比就「嗲」爸爸陪玩

陳展鵬、單文柔囡囡小豬比非常親爸爸，早前更拖着爸爸手盪韆鞦，父親節亦會「煮飯仔」送給爸爸，冧爆陳展鵬！陳展鵬雖然工作忙碌，未能經常陪伴囡囡，但亦經常在Insatgram分享和囡囡的生活點滴，父女感情深厚。

+ 34

元元大讚爸爸「好型」

李璨琛囡囡李元元是人氣小網紅，雖然李璨琛因工作並不能經常陪伴在囡囡左右，但一放假都一定會陪囡囡玩。日前李璨琛就陪元元玩層層疊，當爸爸成功拿出積木，元元竟連忙拍手並失控狂呼「嘩好型呀~~~」，氹得爸爸非常開心。早前媽媽就發現元元和李璨琛一起玩「受傷包紮」，又陪囡囡去沙灘游泳，媽媽還表示「 老豆好似G4特工常伴佢左右」。

+ 26

張繼聰陪囡囡扮公主

張繼聰是娛樂圈知名的「女兒奴」，經常會花時間陪伴囡囡，簡直是有求必應！張繼聰早前就陪Kaka Ball 去迪士尼酒店Staycation，表示「好快又要拍攝新嘅電影，開工之前，全部時間畀晒佢哋❤️玩盡佢🤘🏼」，不但陪小朋友游水，更加陪囡囡扮公主，玩足一日！張繼聰不但經常和Kaka Ball 玩耍，Kaka Ball 要幫爸爸搽指甲油、玩「煮飯仔」開茶會等等，張繼聰都願意奉陪！Kaka ball 早前迷上電影怪《怪獸公司》，於是要求和爸爸一起玩角色扮演，怎料是要張繼聰cosplay 電影中的小女孩「boo」，非常搞笑。

+ 35

Bob 林盛斌幫女兒拎手袋

Bob 林盛斌育有3個女兒1個兒子，早前林盛斌被太太拍下為女兒拿手袋的照片，太太黃乙頤表示「話說帶咗啲小朋友去奇趣天地，有得打機嘅！大家姐帶住兩個妹先去shopping，跟住過嚟join埋我哋，啲細路就好興奮咁樣打機，然後就出現以上嘅畫面！其實，拍拖嘅時候我都冇要林生幫我拎手袋，而呢位最強小三，就好自然咁樣比林生拎住。」，笑言「果然前世情人係唔同啲」

+ 16

陳柏宇同女兒齊扮美少女戰士

陳柏宇和囡囡Abigail感情亦非常好，陳柏宇經常和囡囡外出，在家的時候亦會陪囡囡玩。陳柏宇更曾經和囡囡一起扮美少女戰士，感情好到連媽媽符曉薇都不禁表示「為咗個女可以去到幾盡」。

+ 30

相關文章：Coffee林芊妤囝囝被傳讀2間幼稚園 翟伯伯最關心呢個問題