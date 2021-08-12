胡杏兒老公擁數間公司：佢可以唔使撈　Coffee鍾嘉欣老公做邊行？

娛樂圈不少女藝人與圈外人結婚，丈夫的身份往往會被網民放大，甚至批評。胡杏兒老公早前就被網友批評他「食軟飯」，Coffee 亦被網民鬧「嫁錯郎」。



娛樂圈中不少星爸是圈外人，其中就包括胡杏兒老公、Coffee林芊妤老公、鍾嘉欣老公等等。當中不少女星婚後都有繼續工作，難免讓人感覺是要「靠老婆養家」。其實很多星爸都非常低調，有自己公司，絕非大家口中的「食軟飯」！

胡杏兒老公 李乘德

胡杏兒和老公李乘德（Philip）於2015年結婚，二人育有三子，一家五口非常溫馨。胡杏兒在婚後仍頻頻演出與出席不同節目，甚至帶著兒子到內地工作。而丈夫李乘德則較少分享自己的工作，反而多貼家人合照。早前李乘德被網友鬧「你真係世紀軟飯王，犀利過袁偉豪。日日喺度湊仔玩樂，老婆就生仔前後都要喺大陸辛苦拍戲。陰功。慘過生仔機器，又要生又要為生活拼搏。你間酒吧去咗邊？」

為此，李乘德就回應，指自己多年努力工作，擁數間公司，有數十員工，生意不錯，所以有時間跟小孩相處，又指家人與小孩最重要，更邀請網友到酒吧作客。而胡杏兒鮮有留言反駁，指丈夫李乘德一向低調，開「IG」只是為了保護她與家人，提到丈夫多年來努力工作，事業有成現在大可停下來，不愁生活，但他沒有。胡杏兒為李乘德解釋，指他陪小孩是因為她一直在內地工作，又感激丈夫一直支持她，作為她的強大後盾，讓她可以放心追夢。

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Coffee老公 翟志榮

Coffee林芊妤和老公一向恩愛，不過一直有網民批評Coffee老公搵唔到錢，還指有網民在她Instagram下面留言：「袋鼠佬（Coffee老公）咁窮，savannah都買唔起，女人最怕嫁錯郎。」讓Coffee忍不住公開回應該網民「係呀，我同佢一齊同佢結婚，雖然佢唔係香港人無車無樓。但係佢愛我呀，又有穩定職業，唔駛我擔心。

我同佢一齊日日只有開心笑，從來無傷心過。同埋愛大過一切呀，我有手有腳鐘意自己賺錢自己洗，而家男女平等，都證明我唔係鐘意靠男人既女人。同埋原來嫁個有錢人就係幸福？嫁俾錢同嫁俾愛情，我選擇愛情因為我有能力自己買麵包，重點我而家幸福到不得了。」日前更加出Post 公開讚揚老公，表示老公是自己「最強大的後盾」，還指出「能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他」。

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