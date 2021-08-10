廁所多蚊滋廚房有曱甴？盤點6大家居常見害蟲　媽媽即學滅蟲方法

近日天氣炎熱潮濕，家居不時出現各種昆蟲，令媽媽十分頭痕！是次香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源為大家盤點6種家居常見害蟲，當面對突如其來的蟑螂、廁所「蚊滋」或成千上萬的飛蟻入屋，也不妨參考以下招數！



按圖即睇滅蟲方法及注意事項

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梁廣源解釋，家庭害蟲主要分為「環境衛生性」及「進入性」，前者包括烏蠅、螞蟻，後者則主要來自屋苑附近的綠化空間，包括俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象，以及植物性昆蟲，如毛蟲等。

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1.荔枝蝽象（臭屁蟲）

夏天是荔枝蝽象（俗稱臭屁蟲）的繁殖旺季，當遇上牠們，只需輕輕撥走，不宜拍打。若看見蟲卵，也不宜用手觸碰，因破爛後亦會釋出刺激性液體，灼傷皮膚。

2.白蟻 / 飛蟻

當家中出現飛蟻，有可能是所在的建築物存有白蟻巢。飛蟻入屋脫翼後，若遇上其他白蟻，以及潮濕環境，便會進行繁殖。若要避免成千上萬的飛蟻入屋，可關窗，拉上窗簾。在光源下方設置大水盆，亦可集中殺滅飛蟻。如在家中發現「白蟻路」，建議向專業滅蟲公司求助。

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3.蟑螂

在樓齡較大的建築物，出現的多為美國蟑螂，多來自沙井、後巷溝渠。然而，近年更常在家居出現的是德國蟑螂，步速相對地慢。美國蟑螂的體型則相對地長，對光影反應相對敏捷。

要對付家中蟑螂，除了保持家居環境衛生、蓋好食物，亦可使用「曱甴屋」誘捕，或以藥餌、氣霧劑毒殺。梁廣源提醒，使用氣霧劑時，既要保持空氣流通，亦要注意不宜在同一角落噴灑太多。因為氣霧劑含液化石油氣（LPG），當累積濃度太高，小火花便可促成爆炸。「蟑螂接觸到殺蟲劑，第一反應會是興奮，無需因牠行動加快而持續噴灑。興奮過後，會是抽搐、麻痺，然後死亡。」

4.木蝨

木蝨可隨衣服、隨身物品等入屋，並藏匿在床褥邊緣、木地板縫隙、電源插座、抽屜、梳化底部等位置。梁廣源指，業內指引不建議使用「空間瀰霧噴霧方法」（Fogging），以減少對環境的污染，以及造成反效果，令昆蟲四處擴散。取而代之的，是利用水溶性藥劑及具「滯留性」的方式，以「線狀」的噴灑方法，在昆蟲出沒的位置重點施藥，使藥劑停留在木板，持續滅蟲效力。

按圖即睇木蝨藏匿位置

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5.跳蚤

跳蚤的來源多為家中寵物，或住處附近的流浪動物。若在家中發現跳蚤，可先為家中寵物洗澡，或向獸醫求診。此外，亦可使用氣霧劑殺滅跳蚤，惟梁廣源指，不建議使用「煙霧彈」，因濃度可能不足以徹底殺蟲。

6.蛾蚋 / 蚤蠅

在浴室常見的「蚊滋仔」，實名為蛾蚋、蚤蠅。其行動敏捷，惟飛行範圍不大。梁廣源指，蚤蠅多於有機物，如泥土中生長，其蟲卵會黏附在渠口的黏液垢物。如在家中發現蚤蠅，可先檢視家中盆栽，看看會否是源頭，以及可徹底清洗浴室渠口的黏液垢物，並定時在渠口倒熱水、天然酵素或漂白水。

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