元元影學生相不再靦腆告別上年呢個手勢　謝安琪吳若希囡囡咁影相

暑假不知不覺來到尾聲，還有不足一個月小朋友就開學了！很多家長趁假期為仔女預備學生相。去年李璨琛囡囡李元元影相時仍然懵懂，多次想舉起「Yeah」手勢，可惜被媽媽阻止。今年大了一歲的元元再度拍學生相，更穿上新校服，露出燦爛笑容，告別去年的靦腆尷尬！



李璨琛女兒 李元元

李璨琛囡囡李元元（Lucy）今年已經3歲，在9月即將入讀幼稚園，較早前已試穿新校服，讓元元十分期待返學。元元媽媽近日再貼出女兒影學生相的照片，今年元元穿上整齊校服，面露燦爛笑容拍下學生相。相比起去年的怕醜樣，今年進步很多！

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去年媽媽帶元元去影學生相，可能是第一次，她有點不知所措。只見一開始元元露出「含羞答答」的笑容，雙手幾度想舉起「Yeah」手勢，卻被媽媽及攝影姨姨制止，之後慢慢的元元就變得全身僵硬，露出一個「尷尬而不失禮的微笑」。

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謝安琪女兒 張靖

謝安琪早前貼出細女張靖（Kaka Ball）的學生相，只見 Kaka Ball 穿上英基幼稚園校服擺足甫士，一頭鬈髮成為焦點。

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吳若希女兒 淼淼

吳若希女兒淼淼就讀於知名私立男女幼稚園學之園，吳若希早前帶囡囡影學生照，只見穿上校服的淼淼已經長得亭亭玉立，留著一頭長髮非常可愛。媽媽表示「又一年，大個女啦，識得怕醜啦💙每年都要影一次的學生相，看著你一年一年的變化，心裏面百感交集～」

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陳敏之囝囝 雷子樂

陳敏之每年都會和囝囝雷子樂影學生相，今年亦不例外。今年子樂已經4歲，穿上校服和媽媽一起拍學生相片，媽媽表示「眨吓眼，又要影學生相，真係大個仔了」

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按圖即睇更多星二代學生相：

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