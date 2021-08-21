陳茵媺周柏豪陳展鵬囡囡都有同一習慣　研究：具同理心和想像力

育有幼兒的家長有否觀察到小朋友經常和玩具、公仔說話，甚至還會為他們改名，外出時更要帶上他們呢？原來陳茵媺囡囡Camilla、周柏豪囡囡周芯悅（Sonya）和陳展鵬單文柔囡囡小豬比都有這個習慣！外國就小朋友有「幻想朋友」進行研究，發現他們都有相同的性格特質。



陳茵媺囡囡Camilla

Camilla雖然有2個哥哥，但性格沒有太「男仔頭」，不時拿著自己的「公仔朋友」四處去。而她和媽媽的樣子愈長愈似樣，連陳茵媺也忍不住說她是「mini me」，相信將來也是一位美人呢！

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周柏豪囡囡周芯悅

周柏豪剛剛宣布再做爸爸，誕下弟弟，一對仔女湊成「好」字。姐姐芯芯現在2歲多，早前柏豪分享了一張圖片，見他在車上握住女兒的小手，而女兒芯芯則抱住一隻《反斗奇兵》的胡迪公仔，相信胡迪是芯芯的「好朋友」。

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陳展鵬、單文柔囡囡小豬比

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擁有「幼想朋友」是成長必經階段

「幻想朋友」在心理學上，即指小朋友利用幻想虛構出來的朋友，有可能是公仔、寵物、玩具等。小朋友會和「幻想朋友」一起玩、聊天，甚至幫他們設定生日日期，要與他們一起慶生。這是小朋友心理生長發育必經階段，而且擁有「幻想朋友」的小朋友更具豐富的創造力！

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65%小朋友有「幻想朋友」

俄勒岡大學和華盛頓大學的心理學系共同進行了有關幻想朋友的研究，研究發現，7歲以下的小朋友，約有65%的小朋友曾經有過至少一個「幻想朋友」，這種幻想有助於小朋友的智商和創造力。

研究更指出，小朋友有「幻想朋友」作伴的，相對比同齡人更優秀，如他們更有強的表達能力，在理解他人觀點方面也更勝一籌。研究中顯示，有「幻想朋友」的小朋友可能擁有超出平均水平的智商。

家長可參與其中

家長有時可以利用幻想朋友陪伴孩子進入想像世界，運用孩子對假想玩伴的信賴，促使孩子產生正面行為。例如：「Peter仔(幻想朋友)都唔會揀飲擇食，我地一齊食多啲菜啦！」另一方面，長大後小朋友會慢慢遺忘幻想朋友，家長不需要過於擔心及干涉孩子的想像。

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