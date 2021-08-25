Coffee老公用流利英文教囝囝著衫　網民大讚口音好聽：似聆聽考試

﻿Coffee 林芊妤早前貼出囝囝穿衣服時把衣服調轉了前後，由爸爸「聲控」教導他自行穿好衣服的片段。其中Coffee老公與囝囝翟德彥（翟伯伯）用流利的英語對話，不少網民紛紛表示「爸爸講英文好好聽」，甚至有人表示覺得爸爸講英文很像「listening考試會出現的聲音」。Coffee接受訪問時提到，老公在家中會和囝囝講英文，因此囝囝的英文能力不錯。



Coffee 林芊妤日前分享一段影片，只見囝囝翟伯伯穿衣服時把衣服調轉了前後，由爸爸「聲控」教導他自行穿好衣服。Coffee表示「他穿衣服時把衣服調轉了前後，然後除出來時又反轉了底面，我們就這樣坐著等他自己解決。」不少網友紛紛表示佩服「伯伯由頭再尾都無要求大人幫手，勁專心獨立咁去解難，problem solving skills 超高，coffee 同老肉（Coffee老公暱稱）真係教得好好！」，而Coffee亦表示「過程中很想出手幫忙，但為人父母不就是這樣嗎。在他們的成長過程中，只可以陪伴支持，看著他們跌倒再站起來，從錯誤中好好學習。如果一直讓孩子依賴著，到頭來苦了的也是他。」

Coffee 林芊妤日前分享一段影片，只見囝囝翟伯伯穿衣服時把衣服調轉了前後，由爸爸「聲控」教導他自行穿好衣服。（Coffee ig）

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而除了Coffee和老公對伯伯的耐性受到網民關注外，不少網民對於Coffee老公與囝囝用流利的英語對話感到驚喜，表示「彥彥爸爸嘅聲音好入咪，好好聽！」。為此，Coffee向記者分享「平時喺屋企老公同囝囝講英文，我自己就同囝囝講廣東話。有時候會叫屋企人講普通話，姐姐講印尼話等等。因為小朋友喺呢個歲數吸收得好快，學嘢好快，所以喺日常生活中多啲應用，最能夠提升語言能力。」

另外，Coffee亦補充，雖然囝囝在家會員多種語言，不過囝囝的母語依然是廣東話，「始終喺香港生活主要要用廣東話，學好廣東話對於將來學其他語言都更加容易。至於英文我哋唔擔心，我哋第時都會想畀囝囝係外國讀書，去到外國2、 3個月都練到英文。」

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