熊黛林孖女幼稚園開學　學費逾11萬與呢位天王女兒做校友

暑假踏入尾聲,新學年的預備班早已開始讓新學生適應校園生活。熊黛林(Lynn)一對孖女之前在銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園入讀N班,一度有傳來年將入讀有「幼稚園哈佛」寶山幼稚園。早前Lynn在IG貼上女兒們的開學照,終於揭盅新學校是哪一間,原來是和一位天王的女兒做校友呢!



早前有傳郭富城女兒和Lynn的孖女Kaylor、Lyvia就讀同一間學校,Lynn請教過姑奶郭可盈後安排女兒入讀寶山幼稚園。不過,Lynn在8月23日在IG上載2張女兒的校服相,打破傳言,揭盅女兒們是入讀位於香港黃竹坑的香港加拿大國際學校。Lynn更表示:「甩難嘞!孖寶終於上學了!嘻嘻…😝Kaylor跟Lyvia踏入人生新的旅程,看着妳們一天天的長大、一天天的進步,真是有點不捨得妳們大得這麼快。只要妳們健健康康、開開心心,媽媽便心滿意足了。❤️」

該校推行IB課程,更是狀元搖籃,固然吸引不少星二代就讀,包括天王張學友細女張瑤萱、李克勤兩個兒子,林青霞的女兒邢愛林及邢言愛等。21至22年度K1學費為$115900,另外每年要交Capital Levy $36000。

除了以上學校,有幾間幼稚園也深受星爸媽歡迎。

國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)

Coffee早前被家長發現讓兒子讀2間幼稚園,翟伯伯本身正在就讀的綠茵國際英文幼稚園(日出康城),但她在IG曬出兒子「第一日返學」的限時動態時,伯伯卻是身穿「星二代學府」國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)的校服!

國際英文幼稚園極受星爸媽歡迎,陳展鵬、單文柔的女兒小豬比亦是在今年在此校讀PN班,即是極可能和伯伯成為同學仔。而此校畢業的星二代不計其數,杜德偉兒子AJ (Alex Junior)、陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。此校升小成績非常不俗,不少人考入著名直資及私立小學。小豬比入讀的是紅磡校,提供2歲的N班課程,學費約$82,797一年,完成N班會直升九龍塘羅福道或雅息士道的K1。

大埔懋柏禮國際幼稚園

王祖藍早年在國內工作,太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活,年初王祖藍重返TVB擔任首席創意官,一家四口也回港生活,大女Gabby更開始其校園生活。在4月時,李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片,她更留言:「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班,該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系,綜合了探究式、體驗式的教學法,半日班每年學費$90,200。

Tutor Time多多國際幼稚園

陳凱琳與鄭嘉穎大仔Rafa入讀的學校是Tutor Time多多國際幼稚園,於九龍塘、北角、中半山及元朗均設分校。學校提供專為六個月至六歲小朋友而設的課程,包括嬰兒活動組(六個月起)、幼兒活動組(1-2歲)、幼兒園(2-3歲)、幼稚園(3-6歲)及延伸課程,學費因應分舍及課程而異。以九龍塘沙福道分校為例,適合1歲半孩子入讀的幼兒活動組學費因應每月的上課堂數而定,如一星期上一堂,一個月學費為二千多元;若一星期上五堂,一個月學費約為8千多元。

在兒子上課的第一天,陳凱琳於IG表示:「我相信很多家長都會有共鳴,看見孩子上學必定百感交集,心情既興奮,又擔心!」(I’m sure a lot of parents can resonate with me when I say there’s mixed emotions of excitement, worry, happiness and everything inbetween!)。她又指,眼見囝囝滿有好奇心,學習新事物,見證他們成長,為他們感到自豪之餘,更鬆一口氣!

浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園

陳柏宇2歲多的女兒陳羿辰Abigail非常可愛,她早前更開始上學,於浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園就讀學前班,半日班全年學費為$46,000。日前媽媽符曉薇貼出女兒的成績表,只見Abigail各方面也表現出色,幾乎獲得滿分,網民也大讚她「好叻女」!

維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校,其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學,配合 IB 探究式學習,非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒,而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

