周柏豪老婆司徒拔道港安醫院生B 盤點最受星媽歡迎私家醫院

早前周柏豪突然宣布太太誕下第二胎囝囝，並在醫院門外接受傳媒訪問。其實娛樂圈中有不少星媽會在私家醫院生仔，每一間都有不同收費及內容。除了周柏豪太太，楊怡、張栢芝、謝安琪、陳凱琳、Angelababy等星媽都選擇在港安醫院（司徒拔道）分娩，今次我們盤點星媽在邊間私家醫院生B，這些醫院又有什麼分娩套餐。



港安醫院（司徒拔道）－周柏豪太太、楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡

周柏豪早前宣布太太Stephanie順利誕下第二胎囝囝，成功湊成一個好字。其實除了周柏豪太太，楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等星媽都選擇在港安醫院（司徒拔道）分娩，比其他醫院，位於山頂的港安醫院（司徒拔道）較為安靜，港安醫院婦產科住院房設貴賓單人房、私家單人房、雙人房以及3人標準房，價錢由$19,000起跳。

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養和醫院－張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之

養和醫院是很多星媽最愛，張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之、郭晶晶等星媽都在養和醫院分娩，其中私家病房更能飽覽馬場景色，是成為城中名人熱門生仔醫院。養和醫院婦產科房型包括私家房、半私家房、及6人普通房。

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嘉諾撒醫院－陳慧琳、陳茵媺、黎姿

嘉諾撒醫院亦很受星媽歡迎，陳慧琳、陳茵媺、黎姿都是在嘉諾撒醫院分娩，婦產科房型有私家套房、私家房、雙人房、3人及6人標準房。

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明德醫院－甘比

甘比於明德醫院誕下囡囡。明德醫院位於山頂，有「貴族醫院」之稱的山頂，亦是私家醫院入面剖腹分娩收費最貴的醫院婦產科房型有私家房、2人房及4人標準房。

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港怡醫院－熊黛林

熊黛林在2017年3月才正式啟用的港怡醫院，入住日租8,000元的豪華套房，生費連住院費等合共花約20萬港元。港怡醫院有半私家單人房、私家房、家庭套房、及標準二人房。

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香港浸信會醫院（浸會醫院）－黎明太太

黎明太太選擇於浸會醫院分娩，浸會醫院有豪華私家房、私家房、半私家房、3人及6人標準房。

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其他私家醫院分娩套餐詳情：

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*按下圖即睇仁安醫院分娩收費及內容*

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*按下圖即睇聖德肋撒醫院分娩收費及內容*

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*按下圖即睇寶血醫院分娩收費及內容*

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