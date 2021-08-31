羅子溢楊茜堯全家Staycation慶生　女兒小珍珠萌爆為父母吹蠟燭

近年香港人大多會去酒店Staycation慶祝，楊茜堯（楊怡）和羅子溢（羅仲謙）亦不例外。夫妻二人生日的日子非常接近，於是早前一家三口連同婆婆嫲嫲一起到迪士尼樂園酒店Staycation。這次是囡囡小珍珠首次去酒店Staycation，羅子溢向記者分享帶BB去Staycation的心得。



楊茜堯（楊怡）和老公羅子溢（羅仲謙）早前與囡囡小珍珠、小珍珠的婆婆及嫲嫲一起到迪士尼樂園酒店Staycation，慶祝兩夫婦的生日。 囡囡小珍珠首次離家到酒店住，羅子溢向記者表示囡囡很乖，他說：「阿女都冇扭計，算乖乖嘅，同佢食Buffet 時都坐得好定。可能因為屋企人喺身邊（婆婆嫲嫲都一齊去），佢都可以嘅，始終仲細個，未係好識認生保床，小朋友眼瞓就瞓覺了。」

羅子溢楊茜堯生日只相差2天，分別37歲及42歲。（IG：@tavia_yeung）

羅子溢更分享帶BB去Staycation的心得，「帶備足夠換洗衣物俾小朋友，雖然時間都好短，但都要保持小朋友乾淨、清潔，同埋肯食嘢。衛生方面都要好注意，小朋友要戴口罩，清潔要做足，唔可以鬆懈，玩得開心之餘，要注意健康，所以要準備小朋友用具，唔好用出邊的用具，用返自己私人個啲，大人同小朋友都要清潔，注意衛生，做個好榜樣。」

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為太太製造生日驚喜

另外，昨日（8月30日）是太太正日生日，羅子溢為太太準備了一個巨型版「黃梅醬蛋糕」，楊茜堯表示：「常常在老公面前說想食傳統的蛋糕，喜歡它軟身幼滑的奶油香味。羅生昨天給我送上了這有份量的大蛋糕，雖然外形有點old school ，但心意滿滿」。這個獲得太太公開表揚的生日蛋糕，原來也是子溢悉心安排，他說：「蛋糕喺係傳統餅舖訂，先有呢個諗法，然後搵到有類似嘅餅店訂造。」

羅子溢為太太楊茜堯準備了一個巨型版「黃梅醬蛋糕」（楊茜堯ig）

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